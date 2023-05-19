Щонічні обстріли Дніпра та області: в ОК “Південь” пояснили, чому РФ масово атакує нас вночі

Травень у Дніпрі та області виявився тривожним. Майже кожної ночі в сторону нашого регіону летять повітряні цілі. Зазвичай, це розвідувальні або ударні БПЛА, а останнім часом й ракети, які транзитом перелітають Дніпропетровщину, щоб атакувати Київ чи центр або захід України.
Крім цього, раніше РФ робила масові атаки вдень, а тепер переважно вночі. За словами речниці ОК Південі Наталі Гуменюк, такі атаки зумовлені тим, що в нічний час важче виявляти цілі, тому росіяни випробовують наші системи протиповітряної оборони. Також не виключено, що вони хочуть побісити українців та розхитати ситуацію в суспільстві, напередодні ймовірного контнаступу.
“Ми бачимо спробу дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони (ППО). Тому що, дійсно, вночі трохи важче виявляти цілі”, – зазначила керівник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
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