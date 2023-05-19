Щонічні обстріли Дніпра та області: в ОК “Південь” пояснили, чому РФ масово атакує нас вночі

Травень у Дніпрі та області виявився тривожним. Майже кожної ночі в сторону нашого регіону летять повітряні цілі. Зазвичай, це розвідувальні або ударні БПЛА, а останнім часом й ракети, які транзитом перелітають Дніпропетровщину, щоб атакувати Київ чи центр або захід України. Крім цього, раніше РФ робила масові атаки вдень, а тепер переважно вночі. За словами речниці […]

Травень у Дніпрі та області виявився тривожним. Майже кожної ночі в сторону нашого регіону летять повітряні цілі. Зазвичай, це розвідувальні або ударні БПЛА, а останнім часом й ракети, які транзитом перелітають Дніпропетровщину, щоб атакувати Київ чи центр або захід України.

Крім цього, раніше РФ робила масові атаки вдень, а тепер переважно вночі. За словами речниці ОК Південі Наталі Гуменюк, такі атаки зумовлені тим, що в нічний час важче виявляти цілі, тому росіяни випробовують наші системи протиповітряної оборони. Також не виключено, що вони хочуть побісити українців та розхитати ситуацію в суспільстві, напередодні ймовірного контнаступу.

“Ми бачимо спробу дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони (ППО). Тому що, дійсно, вночі трохи важче виявляти цілі”, – зазначила керівник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, таке вже було, коли всі чекали на звільнення окупованого Херсона.

Нагадаємо, сьогодні вночі безпілотники атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство та адмінбудівля. На жаль, поранення отримала 65-річна жінка, яка наразі знаходиться в лікарні. А на Дніпропетровщині атакували пожежну частину, внаслідок чого постраждав рятувальник.

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