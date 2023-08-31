«Это дело принципиальное»: в полиции Днепра прокомментировали решение суда относительно патрульного Егора Звонкова

Следующие два месяца патрульный проведет под круглосуточным домашним арестом.

К вечеру 31 августа суд избрал меру пресечения для патрульного, который смертельно ранил мужчину в Днепре.

Решения судей прокомментировали в патрульной полиции. Правоохранители поддержали коллегу и отметили, что ждут справедливых заседаний.

Только в Днепре закончилось судебное заседание по избранию меры пресечения патрульному Егору Звонкову. Это дело принципиально для нас всех. На заседании находились патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские по всей Украине поддерживают коллег. Решение суда — мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 октября 2023 года. Ждем справедливых заседаний и выражаем поддержку нашему коллеге! – отметили в патрульной полиции.

Напомним, патрульный свою вину не признал и считает, что после того, как были использованы все возможные методы воздействия, в состоянии крайней необходимости он применил оружие для защиты своей жизни и жизни коллеги.

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