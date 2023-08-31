“Ця справа є принциповою”: у поліції Дніпра прокоментували рішення суду щодо патрульного Єгора Звонкова

Наступні два місяці патрульний проведе під цілодобовим домашнім арештом.

Надвечір 31 серпня суд обрав запобіжний захід для патрульного, який смертельно поранив чоловіка у Дніпрі.

Рішення суддів прокоментували в патрульній поліції. Правоохоронці підтримали колегу та зазначили, що чекають на справедливі засідання.

Щойно у Дніпрі закінчилось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному Єгору Звонкову. Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег. Рішення суду — запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року. Чекаємо на справедливі засідання та висловлюємо підтримку нашому колезі! – зазначили в патрульній поліції.

Нагадаємо, патрульний свою вину не визнав та вважає, що після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності, він застосував зброю для захисту свого життя та життя колеги.

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