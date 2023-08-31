“Ця справа є принциповою”: у поліції Дніпра прокоментували рішення суду щодо патрульного Єгора Звонкова

Надвечір 31 серпня суд обрав запобіжний захід для патрульного, який смертельно поранив чоловіка у Дніпрі.
Рішення суддів прокоментували в патрульній поліції. Правоохоронці підтримали колегу та зазначили, що чекають на справедливі засідання.
Щойно у Дніпрі закінчилось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу патрульному Єгору Звонкову. Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег. Рішення суду — запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30 жовтня 2023 року. Чекаємо на справедливі засідання та висловлюємо підтримку нашому колезі! – зазначили в патрульній поліції.
Нагадаємо, патрульний свою вину не визнав та вважає, що після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності, він застосував зброю для захисту свого життя та життя колеги.
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