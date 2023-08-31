Поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, вперше під час суду прокоментував цю подію: «З підозрою не погоджуюся»

Засідання триває.

Сьогодні, 31 серпня, у Кіровському районному суді м. Дніпро обирають запобіжний захід патрульному, який 29 серпня застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи.

Зазначимо, прокуратура вимагає обрати правоохоронцю запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

Затриманий патрульний вперше прокоментував стрілянину та зазначив, що своєї провини не визнає.

З підозрою я не погоджуюся абсолютно, – сказав він.

За словами поліцейського, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.

Він також не згоден на запобіжний захід – тримання під вартою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.

Засідання триває.

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