Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен»

Заседание продолжается.

Сегодня, 31 августа, в Кировском районном суде г. Днепр избирают меру пресечения патрульному, который 29 августа застрелил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

Отметим, прокуратура требует избрать правоохранителю меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

Задержанный патрульный впервые прокомментировал стрельбу и отметил, что своей вины не признает.

С подозрением я не согласен абсолютно, – сказал он.

По словам полицейского, он применил оружие только после того, как были применены все возможные средства, и для защиты своей жизни.

Он также не согласен на меру пресечения – содержание под стражей, ведь, как заявляет, находится на лечении, во-вторых, не совершал преступления, в котором его подозревают.

Заседание продолжается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: