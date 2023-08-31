Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, впервые во время суда прокомментировал это событие: «С подозрением не согласен»

Сегодня, 31 августа, в Кировском районном суде г. Днепр избирают меру пресечения патрульному, который 29 августа застрелил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.
Отметим, прокуратура требует избрать правоохранителю меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.
Задержанный патрульный впервые прокомментировал стрельбу и отметил, что своей вины не признает.
С подозрением я не согласен абсолютно, – сказал он.
По словам полицейского, он применил оружие только после того, как были применены все возможные средства, и для защиты своей жизни.
Он также не согласен на меру пресечения – содержание под стражей, ведь, как заявляет, находится на лечении, во-вторых, не совершал преступления, в котором его подозревают.
Заседание продолжается.
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