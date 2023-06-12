Если не экономить, через месяц 70% Кривого Рога останутся без воды, – Вилкул

Из-за подрыва Каховской ГЭС в населенных пунктах, в которые подавалась вода из Каховского водохранилища, сложилась сложная ситуация с водоснабжением.

Так, уровень Каховского водохранилища местами уже составляет 9,35 метра при норме 16,8 метра. И уровень воды продолжает снижаться.

На Никопольщине водоснабжение уже прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской громады, Томаковской, Мировской и Червоногригорьевской территориальных громадах.

Кроме того, если жители Кривого Рога не будут экономить, то 70% этого города через месяц останутся без воды.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В эти 70% входят – Терновский, Покровский, Ингулецкий, Долгинцевский районы, часть Саксаганского (от мкр. Юбилейного и далее) и часть Металлургического.

Первый вариант – не экономим и через месяц 70% города остаются без воды. Второй вариант – экономим и выигрываем время для проведения необходимых работ. Других вариантов нет, – отметил Вилкул.

По его словам, очень важно всем сократить потребление воды на 40%.

Это должен сделать каждый. Верю в ваше сознание и надеюсь, что вместе мы преодолеем это испытание, как преодолевали многие другие, – написал глава Рады обороны города.

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