Якщо не економити, через місяць 70% Кривого Рогу залишаться без води, – Вілкул

Так, рівень Каховського водосховища місцями вже становить 9,35 метри при нормі 16,8 метрів. І рівень води продовжує знижуватися.
На Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Крім того, якщо мешканці Кривого Рогу не будуть економити, то 70% цього міста через місяць залишаться без води.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
У ці 70% входять – Тернівський, Покровський, Інгулецький, Довгинцівський райони, частина Саксаганського (від мкр. Ювілейного і далі) та частина Металургійного.
Перший варіант – не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант – економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає, – зазначив Вілкул.
За його словами, дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%.
Це має зробити кожен. Вірю у вашу свідомість і сподіваюсь, що разом ми подолаємо це випробовування, як долали багато інших, – написав голова Ради оборони міста.
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