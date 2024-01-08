Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно

В "ПриватБанке" попытаются отсудить право собственности на ТРЦ в центре Днепра.

Речь идет о закрывшемся прошлой зимой ТРЦ «Приозерный».

9 и 10 января Центральный апелляционный хозяйственный суд будет рассматривать жалобы компаний «Миссия-1» и «Алонзо», которые пытаются вернуть ТРЦ «Приозерный» группе «Приват». На это обратил внимание Privatbank_Insider

Информация о заседании также опубликована на сайте Центрального апелляционного хозяйственного суда.

История началась еще в 2016 году, когда «Миссия-1» передала ТЦ ПриватБанка в счет погашения кредитной задолженности. Однако в 2021 году компания пыталась обжаловать право собственности банка. Это произошло уже по истечении срока исковой давности.

В феврале 2023 года ТРЦ «Приозерный», расположенный на улице Извилистой, прекратил свою работу. Тогда арендаторы не смогли с утра попасть на работу. Сначала сообщалось якобы заминировании здания, однако потом выяснилось, что ПриватБанк закрыл ТРЦ, а все договоры на аренду досрочно прекратили свое действие из-за несвоевременной оплаты за аренду.

5 июня 2023 года Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в иске ООО «Миссия-1» об обжаловании права собственности банка на ТЦ «Приозерный» и отменил арест, наложенный на объект недвижимости.

Кроме этого, 20 июня 2023 года ПриватБанк в Верховном суде отстоял законное право распоряжаться имуществом ТЦ «Приозерный» в Днепре. Однако ООО «Алонза» судится с государственным банком и требует признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие банку расторгнуть договор в случае нарушения арендатором своих обязательств.

Пока ТРЦ «Приозерный», который был одним из крупных ТЦ в Днепре, остается закрытым.

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