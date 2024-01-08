Ексвласники “ПриватБанку” знову судяться за ТРЦ “Приозерний” у Дніпрі: що відомо

У "ПриватБанку" спробують відсудити право власності на ТРЦ в середмісті Дніпра.

Мова йде про ТРЦ “Приозерний”, який закрився минулої зими.

9 та 10 січня Центральний апеляційний господарський суд розглядатиме скарги компаній “Місія-1” та “Алонзо”, які намагаються повернути ТРЦ “Приозерний” групі “Приват”. На це звернув увагу Privatbank_Insider

Інформація про засідання також опублікована на сайті Центрального апеляційного господарського суду.

Історія почалася ще у 2016 році, коли “Місія-1” передала ТЦ ПриватБанку в рахунок погашення кредитної заборгованості. Однак у 2021 компанія намагалася оскаржити право власності банку. Це сталося вже після закінчення строку позовної давності.

У лютому 2023 року ТРЦ “Приозерний”, що розташований на вулиці Звилистій, припинив свою роботу. Тоді орендатори не змогли зранку потрапити на роботу. Спочатку повідомлялося нібито будівля замінована, однак потім з’ясувалося, що ПриватБанк закрив ТРЦ, а всі договори на оренду достроково припинили свою дію через невчасну сплату за оренду.

5 червня 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у позові ТОВ “Місія-1” щодо оскарження права власності банку на ТЦ “Приозерний” та скасував арешт, накладений на об’єкт нерухомості.

Крім цього, 20 червня 2023 року ПриватБанк у Верховному суді відстояв законне право розпоряджатися майном ТЦ “Приозерний” у Дніпрі. Однак ТОВ “Алонза” судиться з державним банком та вимагає визнати недійсними пункти договору оренди, що дозволяли банку розірвати договір у разі порушення орендарем своїх зобов’язань.

Поки що ТРЦ “Приозерний”, який був одним із великих ТЦ у Дніпрі, залишається зачиненим.

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