В Днепре закрыли двери одного известного ТРЦ: что известно

Сегодня, 3 февраля, в социальных сетях сообщили, что ТРЦ "Приозерный" не работает.

Также отмечалось, что на место прибыли правоохранители.

Мы решили узнать, что произошло, поэтому обратились за комментарием в полицию и ГСЧС.

Там нам сообщили, что пока никакой информации по этому поводу нет.

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