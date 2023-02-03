В Днепре закрыли двери одного известного ТРЦ: что известно

Также отмечалось, что на место прибыли правоохранители.
Мы решили узнать, что произошло, поэтому обратились за комментарием в полицию и ГСЧС.
Там нам сообщили, что пока никакой информации по этому поводу нет.
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