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Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

Сегодня 12:46
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Экснардеп оконфузился сексистским изречением о патрульной из Днепра, пострадавшей во время столкновения с пассажиром Ягуара.

Новости Днепра про Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

Резонансная стрельба в Днепре получила немалую огласку среди украинцев. Соцсети «взорвались» сообщениями от людей, анализирующих эту ситуацию. Некоторые публикации оставляют эксперты из разных отраслей, которые излагают свое профессиональное мнение по этому поводу. Вот и бывший нардеп от партии «Свобода» Павел Кириленко решил высказаться по этому поводу, но оконфузился сексистским заявлением.

Кириленко сравнил женщин-патрульных с проститутками. Далее прямая цитата:

Ну, возьмем хотя бы тот факт, что теперь экипажи патрульные полиции формируются обычно из пары – мужчины и женщины. Все, как завещали дегенератки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ну, на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche (с нем. – Дети, Кухня, Церковь). Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? – говорит Кириленко.

Далее Кириленко высказал мнение о том, что патрульный начал стрелять в предполагаемого нарушителя, потому что хотел похвастаться перед своей напарницей.

Этот придурок полицейский открыл огонь на поражение только потому, что не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы, которая для него в глубине подсознания всегда будет оставаться женщиной, ибо такова природа человека, такими нас создал Бог. И никакие левые дегенераты этого не изменят, – написал Кириленко.

Далее экснардеп прошелся по реформе МВД, которая, по его мнению, стала провалом «Ливацкого дегенеративного мировоззрения».

Если раньше менты в Украине боялись любой огласки своих злоупотреблений и радикализованного общества, то после 2015 года из патрульной полиции новые лево-либеральные власти сделали по сути «священную корову» со значительно большими полномочиями. Теперь оказывается полиция не может быть преступным органом, потому что она обновилась в результате Майдана, подвергать сомнению действия которого — это уже государственное преступление, — говорит Кириленко.

В конце сообщения экснардеп высказался за возвращение милиции времен Януковича, которая, по его мнению, была «эффективнее».

Новости Днепра про Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

После этого сообщения на Павла Кириленко вылилась волна хейта, поэтому он опубликовал еще один пост.

Наблюдая, как многие называющие себя националистами поддерживают действия патрульных в Днепре, убивших мужа на глазах его жены и детей, вдруг начинаешь себя радовать — неужели государственная позиция возобладала? – пишет Кириленко.

Новости Днепра про Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

Напомним, в ДБР прокомментировали информацию СМИ о том, что застреленный во время задержания мужчина был пьян.

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Новости Днепра про Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткойУкраїнська Новости Днепра про Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткойРусский

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