Экснардеп оскандалился заявлением о патрульной из Днепра: сравнил ее с проституткой

Резонансная стрельба в Днепре получила немалую огласку среди украинцев. Соцсети «взорвались» сообщениями от людей, анализирующих эту ситуацию. Некоторые публикации оставляют эксперты из разных отраслей, которые излагают свое профессиональное мнение по этому поводу. Вот и бывший нардеп от партии «Свобода» Павел Кириленко решил высказаться по этому поводу, но оконфузился сексистским заявлением.
Кириленко сравнил женщин-патрульных с проститутками. Далее прямая цитата:
Ну, возьмем хотя бы тот факт, что теперь экипажи патрульные полиции формируются обычно из пары – мужчины и женщины. Все, как завещали дегенератки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ну, на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche (с нем. – Дети, Кухня, Церковь). Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? – говорит Кириленко.
Далее Кириленко высказал мнение о том, что патрульный начал стрелять в предполагаемого нарушителя, потому что хотел похвастаться перед своей напарницей.
Этот придурок полицейский открыл огонь на поражение только потому, что не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы, которая для него в глубине подсознания всегда будет оставаться женщиной, ибо такова природа человека, такими нас создал Бог. И никакие левые дегенераты этого не изменят, – написал Кириленко.
Далее экснардеп прошелся по реформе МВД, которая, по его мнению, стала провалом «Ливацкого дегенеративного мировоззрения».
Если раньше менты в Украине боялись любой огласки своих злоупотреблений и радикализованного общества, то после 2015 года из патрульной полиции новые лево-либеральные власти сделали по сути «священную корову» со значительно большими полномочиями. Теперь оказывается полиция не может быть преступным органом, потому что она обновилась в результате Майдана, подвергать сомнению действия которого — это уже государственное преступление, — говорит Кириленко.
В конце сообщения экснардеп высказался за возвращение милиции времен Януковича, которая, по его мнению, была «эффективнее».
После этого сообщения на Павла Кириленко вылилась волна хейта, поэтому он опубликовал еще один пост.
Наблюдая, как многие называющие себя националистами поддерживают действия патрульных в Днепре, убивших мужа на глазах его жены и детей, вдруг начинаешь себя радовать — неужели государственная позиция возобладала? – пишет Кириленко.
Напомним, в ДБР прокомментировали информацию СМИ о том, что застреленный во время задержания мужчина был пьян.
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