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  • Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіями

Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіями

Сьогодні 12:46
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Екснардеп осоромився сексистським висловом про патрульну з Дніпра, яка постраждала під час сутички з пасажиром Ягуару.

Новости Днепра про Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіями

Резонансна стрілянина у Дніпрі набула чималого розголосу серед українців. Соцмережі “вибухнули” дописами від людей, які аналізують цю ситуацію. Деякі публікації залишають експерти з різних галузей, які викладають свою професійну думку щодо цього інциденту. Ось і колишній нардеп від партії “Свобода” Павло Кириленко вирішив висловитися з цього приводу, але осоромився досить сексистською заявою. 

Кириленко порівняв жінок-патрульних з повіями. Далі пряма цитата: 

Ну візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche (з нім. – Діти, Кухня, Церква). Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? – каже Кириленко.

Далі Кириленко висловив думку про те, що патрульний почав стріляти в ймовірного порушника, бо хотів похизуватися перед своєю напарницею. 

Цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять, – написав Кириленко.

Далі екснардеп пройшовся по реформі МВС, яка, на його думку, стала провалом “лівацького дегенеративного світогляду”.  

Якщо раніше менти в Україні боялися будь-якого розголосу своїх зловживань та радикалізованого суспільства, то після 2015 з патрульної поліції нова ліво-ліберальна влада зробила по суті “священну корову” зі значно більшими повноваженнями. Тепер виявляється поліція не може бути злочинним органом, бо ж вона оновилася в наслідок Майдану, піддавати сумніву дії якого — це вже державний злочин, – каже Кириленко.
 

У кінці допису екснардеп висловився за повернення міліції часів Януковича, яка, на його думку, була “ефективнішою”.

Новости Днепра про Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіями

Після цього допису на Павла Кириленка вилилася хвиля хейту, тому він опублікував ще один пост. 

Спостерігаючи, як багато тих хто називає себе націоналістами підтримують дії патрульних у Дніпрі, які вбили чоловіка на очах його дружини та дітей, раптом починаєш себе тішити – невже державницька позиція взяла гору? – пише Кириленко.

Новости Днепра про Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіями

Нагадаємо, у ДБР прокоментували інформацію ЗМІ про те, що застрелений під час затримання чоловік був п’яним. 

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Новости Днепра про Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіямиУкраїнська

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