Екснардеп оскандалився заявою про патрульну із Дніпра: порівняв поліціянток з повіями

Екснардеп осоромився сексистським висловом про патрульну з Дніпра, яка постраждала під час сутички з пасажиром Ягуару.

Резонансна стрілянина у Дніпрі набула чималого розголосу серед українців. Соцмережі “вибухнули” дописами від людей, які аналізують цю ситуацію. Деякі публікації залишають експерти з різних галузей, які викладають свою професійну думку щодо цього інциденту. Ось і колишній нардеп від партії “Свобода” Павло Кириленко вирішив висловитися з цього приводу, але осоромився досить сексистською заявою.

Кириленко порівняв жінок-патрульних з повіями. Далі пряма цитата:

Ну візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche (з нім. – Діти, Кухня, Церква). Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? – каже Кириленко.

Далі Кириленко висловив думку про те, що патрульний почав стріляти в ймовірного порушника, бо хотів похизуватися перед своєю напарницею.

Цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять, – написав Кириленко.

Далі екснардеп пройшовся по реформі МВС, яка, на його думку, стала провалом “лівацького дегенеративного світогляду”.

Якщо раніше менти в Україні боялися будь-якого розголосу своїх зловживань та радикалізованого суспільства, то після 2015 з патрульної поліції нова ліво-ліберальна влада зробила по суті “священну корову” зі значно більшими повноваженнями. Тепер виявляється поліція не може бути злочинним органом, бо ж вона оновилася в наслідок Майдану, піддавати сумніву дії якого — це вже державний злочин, – каже Кириленко.

У кінці допису екснардеп висловився за повернення міліції часів Януковича, яка, на його думку, була “ефективнішою”.

Після цього допису на Павла Кириленка вилилася хвиля хейту, тому він опублікував ще один пост.

Спостерігаючи, як багато тих хто називає себе націоналістами підтримують дії патрульних у Дніпрі, які вбили чоловіка на очах його дружини та дітей, раптом починаєш себе тішити – невже державницька позиція взяла гору? – пише Кириленко.

Нагадаємо, у ДБР прокоментували інформацію ЗМІ про те, що застрелений під час затримання чоловік був п’яним.

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