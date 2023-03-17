ДТП с мотоциклом на Набережной Победы: в Днепре пострадал курьер Bolt

Вечером 16 марта, на Набережной Победы произошло ДТП с мотоциклистом. Как оказалось позже, пострадавшим оказался курьер службы доставки Bolt. На видео, опубликованных очевидцами в телеграмм-канале видно фирменный зеленый рюкзак.
Предварительно известно, что водитель не справился с управлением, задел отбойник и упал. Водителя двухколесного с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Напомним, ранее мы сообщали о водителе, который наехал на велосипедиста и скрылся.
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