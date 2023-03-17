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  • Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік

Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік

Сьогодні 11:44
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Будьте обережні на дорогах!
Новости Днепра про Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік

Фото ілюстративне.

Нещодавно у Кам’янському у темний час доби автомобіль збив чоловіка на велосипеді. Після наїзду водій втік. 

На місце аварії викликали швидку. Медики оглянули 34-річного постраждалого. Чоловікові терміново надали екстрену медичну допомогу. З численними травмами його доправили до лікарні.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

У постраждалого діагностували струс головного мозку, садна потиличної ділянки голови, відкритий перелом кісток лівої стопи, кровотечу та забійну рану лівої стопи.

Наразі стан пацієнта стабілізували, він проходить лікування.

Винуватця ДТП розшукуватимуть правоохоронці.

Новости Днепра про Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік

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Новости Днепра про Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втікУкраїнська Новости Днепра про Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втікРусский

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