Ушпиталили з численними травмами: у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік

Будьте обережні на дорогах!

Нещодавно у Кам’янському у темний час доби автомобіль збив чоловіка на велосипеді. Після наїзду водій втік.

На місце аварії викликали швидку. Медики оглянули 34-річного постраждалого. Чоловікові терміново надали екстрену медичну допомогу. З численними травмами його доправили до лікарні.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

У постраждалого діагностували струс головного мозку, садна потиличної ділянки голови, відкритий перелом кісток лівої стопи, кровотечу та забійну рану лівої стопи.

Наразі стан пацієнта стабілізували, він проходить лікування.

Винуватця ДТП розшукуватимуть правоохоронці.

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