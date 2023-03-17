Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ДТП з мотоциклом на Набережній Перемоги: у Дніпрі постраждав кур’єр Bolt

Сьогодні 12:53
просмотров

У Дніпрі під час ДТП травмувався кур'єр.

Новости Днепра про ДТП з мотоциклом на Набережній Перемоги: у Дніпрі постраждав кур’єр Bolt

Увечері 16 березня, на Набережній Перемоги сталася ДТП з мотоциклістом. Як виявилося пізніше, постраждалим виявився кур’єр служби доставки Bolt. На відео, які опублікували очевидці в телеграм-каналі видно фірмовий зелений рюкзак. 

Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням зачепив відбійник та впав. З травмами, водія двоколісного шпиталізували у медичний заклад, про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Новости Днепра про ДТП з мотоциклом на Набережній Перемоги: у Дніпрі постраждав кур’єр Bolt

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про водія, який наїхав на велосипедиста та втік. 

Читайте також:

Новости Днепра про ДТП з мотоциклом на Набережній Перемоги: у Дніпрі постраждав кур’єр BoltУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Історія зниклої ротонди в центрі Дніпра: були лавочки та чудовий вид на річку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:15
    Історія зниклої ротонди в центрі Дніпра: були лавочки та чудовий вид на річку (ФОТО)

    Дніпро 100 років тому міг похвалитися гарними будинками в різних…

    У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    У Дніпрі через відключення світла немає води в сотнях квартир: адреси

    У Дніпрі знову немає води.

    На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній мамі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:59
    На Дніпропетровщині жінка зламала ногу своїй 77-річній мамі

    У Нікополі жінка побила свою матір.

    “Собаче весілля”: зграя безпритульних собак налякала мешканців Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    “Собаче весілля”: зграя безпритульних собак налякала мешканців Дніпра

    Дніпрян налякала зграя собак.

    Наверх