ДТП з мотоциклом на Набережній Перемоги: у Дніпрі постраждав кур’єр Bolt

Увечері 16 березня, на Набережній Перемоги сталася ДТП з мотоциклістом. Як виявилося пізніше, постраждалим виявився кур’єр служби доставки Bolt. На відео, які опублікували очевидці в телеграм-каналі видно фірмовий зелений рюкзак.
Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням зачепив відбійник та впав. З травмами, водія двоколісного шпиталізували у медичний заклад, про це пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про водія, який наїхав на велосипедиста та втік.
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