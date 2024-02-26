До 14 тыс. грн: в Днепре стартовал прием документов на получение именной стипендии

Кто именно может получить, какие документы нужны и куда их подавать - читайте в материале!

В Днепре стартовал прием документов на получение именной стипендии городского головы активной молодежи имени Александра Поля. Соответствующий прием документов проводят дважды в год. Сейчас начался первый этап на определение 50 стипендиатов за отчетный период: август 2023-го — январь 2024 года.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Именные стипендии городского головы активной молодежи имени Александра Поля имеют право получить граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет (молодежь), проживающие в Днепре. Она выплачивается тем, кто активно способствует развитию местных молодежных инициатив, молодежного, волонтерского движения, вносит вклад в нашу общую победу. Есть отдельные категории для студентов высших учебных заведений, профессионально-технических учебных заведений, внешкольного, среднего общего образования. А также для общественных организаций и Молодежного совета Днепра, — рассказал и. о. директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания городского совета Сергей Луденский.

Также в этом году добавили еще один субъект подачи — благотворительная организация. Кроме того, заменено наполнение пакета документов. Он отличается в зависимости от субъекта подачи. Однако обязательными остаются:

представление на кандидата;

от двух рекомендательных писем;

характеристика с указанием количественно-качественных показателей его деятельности;

копии дипломов или грамот о победе в конкурсах, фестивалях, олимпиадах за отчетный период или за награждение определенных достижений в общественной и волонтерской деятельности и т.д;

фото-, видеофиксация деятельности за отчетный период;

заверенная личной подписью копия паспорта и учетной карточки налогоплательщика;

согласие на обработку персональных данных;

справки из банка о банковском счете в национальной валюте;

контактная информация для обратной связи.

Отметим, документы принимают в печатном виде в департаменте молодежной политики и национально-патриотического воспитания городского совета по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 75. Прием документов продлится до 18 марта.

Рекомендуем заблаговременно подавать документы, не откладывая на последние дни. Чтобы можно было откорректировать, исправить. Участвуйте и верьте в себя и собственные силы! — добавил Сергей Луденский.

Добавим: стипендия активной молодежи города для бакалавров, специалистов и магистров, а также представителей общественных объединений, благотворительных организаций составляет 14 тыс. грн. Выплата для студентов техникумов, лицеев, колледжей, профессиональных технических училищ, учеников школ, учреждений внешкольного образования — 10 тыс. грн.

Уточнить информацию можно на страницах департамента в соцсетях: Facebook, Instagram. Или через почту: [email protected].

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