До 14 тис. грн: у Дніпрі стартував прийом документів на отримання іменної стипендії

Хто саме може отримати, які документи потрібні та куди їх подавати - читайте у матеріалі!

У Дніпрі стартував прийом документів на отримання іменної стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Відповідний прийом документів проводять двічі на рік. Нині розпочався перший етап на визначення 50 стипендіатів за звітний період: серпень 2023-го – січень 2024 року.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Іменні стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля мають право отримати громадяни України віком від 14 до 35 років (молодь), які мешкають у Дніпрі. Вона виплачується тим, хто активно сприяє розвитку місцевих молодіжних ініціатив, молодіжного, волонтерського руху, робить внесок у нашу спільну перемогу. Є окремі категорії для студентів закладів вищої освіти, професійно-технічних навчальних закладів, позашкільної, середньої загальної освіти. А також для громадських організацій та Молодіжної ради Дніпра, — розповів в. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради Сергій Луденський.

Також цього року додали ще один суб’єкт подання — благодійна організація. Крім того, замінено наповнення пакета документів. Він різниться залежно від суб’єкта подання. Однак обов’язковими залишаються:

подання на кандидата;

від двох рекомендаційних листів;

характеристика із зазначенням кількісно-якісних показників його діяльності;

копії дипломів чи грамот про перемогу в конкурсах, фестивалях, олімпіадах за звітний період або за відзначення певних досягнень у громадській і волонтерській діяльності тощо;

фото-, відеофіксація діяльності за звітний період;

засвідчена особистим підписом копія паспорта та облікової картки платника податків;

згода на обробку персональних даних;

довідки з банку щодо банківського рахунку в національній валюті;

контактна інформація для зворотного зв’язку.

Зазначимо, документи приймають у друкованому вигляді до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75. Прийом документів триватиме до 18 березня.

Рекомендуємо завчасно подавати документи, не відкладаючи на останні дні. Щоб можна було відкоригувати, виправити. Беріть участь і вірте у себе й власні сили! — додав Сергій Луденський.

Додамо: стипендія активній молоді міста для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також представників громадських об’єднань, благодійних організацій становить 14 тис. грн. Виплата для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів, професійних технічних училищ, учнів шкіл, закладів позашкільної освіти — 10 тис. грн.

Уточнити інформацію можна на сторінках департаменту у соцмережах: Facebook, Instagram. Або через пошту: [email protected].

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