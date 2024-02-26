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  • От свидетельства до диплома: жителей Днепра приглашают к тестированию новой услуги в «Дії»

От свидетельства до диплома: жителей Днепра приглашают к тестированию новой услуги в «Дії»

Сегодня 16:42
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В "Дії" запустят новый вид электронных документов - там станут доступны дипломы об образовании и школьные аттестаты.

Новости Днепра про От свидетельства до диплома: жителей Днепра приглашают к тестированию новой услуги в

Об этом сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в вуз — со свидетельствами, — написал Федоров.

Он также добавил, что документы об образовании в «Дії» будут доступны и для тех, кто выехал за границу.

Воспользуйтесь новым сервисом первыми. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии, — отметил министр.

Итак, как присоединиться к бета-тестированию?

Это может сделать каждый украинец, которому исполнилось 14 лет и который имеет идентификационный код. Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.

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