От свидетельства до диплома: жителей Днепра приглашают к тестированию новой услуги в «Дії»

Об этом сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в вуз — со свидетельствами, — написал Федоров.
Он также добавил, что документы об образовании в «Дії» будут доступны и для тех, кто выехал за границу.
Воспользуйтесь новым сервисом первыми. Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии, — отметил министр.
Итак, как присоединиться к бета-тестированию?
Это может сделать каждый украинец, которому исполнилось 14 лет и который имеет идентификационный код. Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.
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