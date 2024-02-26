Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в “Дії”

У "Дії" запустять новий вид електронних документів - там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами, – написав Федоров.

Він також додав, що освітні документи в “Дії” будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.

Скористайтеся новим сервісом першими. Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії, – зазначив міністр.

Отже, як долучитись до бета-тестування?

Це може зробити кожен українець, якому виповнилося 14 років та який має ідентифікаційний код. Зареєструватися на тестування можна за посиланням.

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