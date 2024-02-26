Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в “Дії”

Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в “Дії”

Сьогодні 16:42
просмотров

У "Дії" запустять новий вид електронних документів - там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Новости Днепра про Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в

Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами, – написав Федоров.

Він також додав, що освітні документи в “Дії” будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.

Скористайтеся новим сервісом першими. Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії, – зазначив міністр.

Отже, як долучитись до бета-тестування?

Це може зробити кожен українець, якому виповнилося 14 років та який має ідентифікаційний код. Зареєструватися на тестування можна за посиланням.

Новости Днепра про Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в

Читайте також:

Новости Днепра про Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Лютий у Дніпрі був на 7 градусів тепліше норми
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Лютий у Дніпрі був на 7 градусів тепліше норми

Лютий виявився аномально теплим.

У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується
Новини Дніпра
Сьогодні 15:21
У Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:02
Розміром з пів горобця: у Дніпрі помітили найменшу пташку України, яку можна зустріти тільки взимку (ФОТО)

У Дніпрі помітили найменшу пташку України.

“Відкривайте впевнено”: у Дніпрі ненароком виламали двері в укриття
Новини Дніпра
Сьогодні 12:40
“Відкривайте впевнено”: у Дніпрі ненароком виламали двері в укриття

У Дніпрі хтось занадто впевнено відкривав вуличне укриття.

Наверх