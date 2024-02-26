Від свідоцтва до диплома: мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в “Дії”

Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами, – написав Федоров.
Він також додав, що освітні документи в “Дії” будуть доступні і для тих, хто виїхав за кордон.
Скористайтеся новим сервісом першими. Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії, – зазначив міністр.
Отже, як долучитись до бета-тестування?
Це може зробити кожен українець, якому виповнилося 14 років та який має ідентифікаційний код. Зареєструватися на тестування можна за посиланням.
Читайте також:
Автор:
Лютий виявився аномально теплим.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
У Дніпрі помітили найменшу пташку України.
У Дніпрі хтось занадто впевнено відкривав вуличне укриття.