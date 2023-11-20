Днепропетровский криминалитет покупал у бойцов трофейное оружие РФ, которое отвоевали под Бахмутом

Военные пытались подпольно продать оружие, добытое бойцами в жестоких боях под Бахмутом. Впрочем, схему удалось разоблачить вышедшим на злоумышленников сотрудникам СБУ.
К сделке причастны два контрактника из одной из воинских частей Сил обороны, которые были откомандированы в Донецкую область. Они хотели подпольно продать арсенал «трофейного» вооружения окупантов. В частности, более 60 автоматов и пулеметов, а также противотанковые гранатометы российского производства. Соответствующую партию боевых средств поражения пытались передать представителям днепропетровского криминалитета.
Обоих подозреваемых задержали во время попытки сбыта 7 автоматов Калашникова, в том числе нового АК-12. Это все добро они хранили на территории частного домовладения.
В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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