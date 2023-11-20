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Дніпропетровський криміналітет купляв у бійців трофейну зброю РФ, яку вполювали під Бахмутом

Сьогодні 17:02
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Військові продавали представникам криміналітету трофейну зброю, відібрану в росіян.

Новости Днепра про Дніпропетровський криміналітет купляв у бійців трофейну зброю РФ, яку вполювали під Бахмутом

Військові намагалися підпільно продати зброю, яку бійці здобули в жорстоких боях під Бахмутом. Втім, схему вдалося викрити співробітникам СБУ, які вийшли на зловмисників.

До оборудки причетні двоє контрактників із однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину. Вони хотіли підпільно продати арсенал “трофейного” озброєння окупантів. Зокрема, понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались передати представникам дніпропетровського криміналітету. 

Обох підозрюваних затримали під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12. Це все добро вони зберігали на території приватного домоволодіння.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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Новости Днепра про Дніпропетровський криміналітет купляв у бійців трофейну зброю РФ, яку вполювали під БахмутомУкраїнська

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