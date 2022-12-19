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Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Сегодня 08:30
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Российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

В ночь на 19 декабря область атаковали «Шахедами», тяжелой артиллерией и «Градами». Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Украинские защитники из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью два «Шахеда».

По Никопольскому району оккупанты выпустили более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали три громады — Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, жертв нет. В громадах только большое количество разрушений.

В Красногригорьевской громаде повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких деревнях нет воды. Аварийные бригады уже работают.

В Марганце российские снаряды побили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.

Во дворе частного дома загорелся пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»Українська Новости Днепра про Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»Русский

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