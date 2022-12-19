Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахеды»

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

В ночь на 19 декабря область атаковали «Шахедами», тяжелой артиллерией и «Градами». Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Украинские защитники из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью два «Шахеда».

По Никопольскому району оккупанты выпустили более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали три громады — Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, жертв нет. В громадах только большое количество разрушений.

В Красногригорьевской громаде повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких деревнях нет воды. Аварийные бригады уже работают.

В Марганце российские снаряды побили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.

Во дворе частного дома загорелся пожар. Огонь спасатели уже потушили.

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