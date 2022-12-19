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Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Сьогодні 08:30
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Російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та «Градами». Наші захисники з повітряного командування «Схід» знищили над областю два безпілотники «Шахеди». На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.

На щастя, без постраждалих, повідомляє сайт голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Обстріляли міста та села у трьох громадах – Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань.

У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.

Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють.

У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.

У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили.

Новости Днепра про Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Новости Днепра про Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Новости Днепра про Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Новости Днепра про Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Новости Днепра про Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

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