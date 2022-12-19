Дніпропетровську область вночі атакували «Шахеди»

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та «Градами». Наші захисники з повітряного командування «Схід» знищили над областю два безпілотники «Шахеди». На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з «Градів» та важкої артилерії.
На щастя, без постраждалих, повідомляє сайт голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
Обстріляли міста та села у трьох громадах – Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.
Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань.
У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.
Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють.
У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж.
У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили.
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