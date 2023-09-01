Днепр и область ждет осенняя жара до +31 градусов

Несмотря на то, что в первый день осени Днепр накрыл ливень с градом, в город еще вернется жара.
По прогнозам украинского синоптика Игоря Кибальчича, первые дни сентября будут жаркими с дневными максимальными температурами в пределах +24…+30 градусов на Юге и Востоке до +33. Ожидается, что среднемесячная температура в Украине составит 15-20 градусов. Это на 1 – 3 градуса выше климатической нормы.
Что касается Днепра, то в ближайшие дни ожидаются летние температуры. Воздух прогреется до +27 градусов тепла. Жара продержится в нашем регионе, по крайней мере, до 10 сентября.
Вторая половина сентября будет ожидаем холоднее.
Напомним, несмотря на угрозу в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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