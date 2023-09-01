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  • Незважаючи на грозу: у Дніпрі з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Незважаючи на грозу: у Дніпрі з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні 15:30
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Незважаючи на грозу: у Дніпрі з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні Дніпро накрила негода. Сильна злива вже затопила деякі вулиці. Але, незважаючи на це, у Дніпрі та області з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомили синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

У період з 1 до 3 вересня 2023 року на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Прогнозується:

  • 1 вересня: мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-східний з переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
  • 2 вересня: мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
  • 3 вересня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що через зливу в Дніпрі транспорт курсує за оперативним розкладом.

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Новости Днепра про Незважаючи на грозу: у Дніпрі з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпекаУкраїнська Новости Днепра про Незважаючи на грозу: у Дніпрі з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпекаРусский

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