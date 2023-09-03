Днепр – второй в Украине по количеству нотариусов: сколько из них имеет лицензию

Такие данные опубликовал портал Опендатабот.
2 сентября в Украине праздновали День нотариата, поэтому аналитики подсчитали, сколько этих специалистов работает в каждом из городов. Ожидамо, лидер по количеству нотариусов – Киев.
Более 6 тысяч нотариусов имеют лицензию:
В Киеве — 1 230
В Днепре — 467
Во Львове — 434.
Напомним, ранее мы сообщали, как изменилась стоимость жилья в Днепре за полтора года войны.
Читайте также:
Автор:
В Днепре заметили краснокнижного кулика-сороку.
Адвокатка полицейского, которого подозревают в превышении своих полномочий и умышленном…
Оглашение подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому стало горячей медийной темой, а…
Неправильно употребленный род слова Днепр – одна из самых распространенных…
В Днепре заметили краснокнижного кулика-сороку.
Адвокатка полицейского, которого подозревают в превышении своих полномочий и умышленном убийстве, защищает его бесплатно.
Оглашение подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому стало горячей медийной темой, а в соцсетях уже наделали мемы об этом. Собрали для вас некоторые из них.
Мужчина ищет свою жену и сына.
Неправильно употребленный род слова Днепр – одна из самых распространенных ошибок.
Жители Днепропетровской и Запорожской областей пытались скрыться из Украины под пулями пограничников.
Что дети только не тянут в рот.
В популярной зоне отдыха на левом берегу обнаружили тело женщины.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня вечером в городе Новомосковск Днепропетровской области сгорел автомобиль Daewoo Lanos.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!