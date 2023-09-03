Днепр – второй в Украине по количеству нотариусов: сколько из них имеет лицензию

В Днепре 467 лицензированных нотариусов.

Такие данные опубликовал портал Опендатабот.

2 сентября в Украине праздновали День нотариата, поэтому аналитики подсчитали, сколько этих специалистов работает в каждом из городов. Ожидамо, лидер по количеству нотариусов – Киев.

Более 6 тысяч нотариусов имеют лицензию:

В Киеве — 1 230

В Днепре — 467

Во Львове — 434.

Напомним, ранее мы сообщали, как изменилась стоимость жилья в Днепре за полтора года войны.

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