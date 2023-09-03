Дніпро – другий в Україні за кількістю нотаріусів: скільки з них має ліцензію

У Дніпрі 467 ліцензованих нотаріусів.

Такі дані опублікував портал Опендатабот.

2 вересня в Україні святкували День нотаріату, тож аналітики підрахували скільки цих спеціалістів працює в кожному із міст. Очікувано, лідер за кількістю нотаріусів – Київ.

Понад 6 тисяч нотаріусів мають ліцензію:

У Києві — 1 230

У Дніпрі — 467

У Львові — 434.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як змінилася вартість житла у Дніпрі за півтора року війни.

Читайте також:

Українська

Автор: