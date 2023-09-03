Дніпро – другий в Україні за кількістю нотаріусів: скільки з них має ліцензію

Такі дані опублікував портал Опендатабот.
2 вересня в Україні святкували День нотаріату, тож аналітики підрахували скільки цих спеціалістів працює в кожному із міст. Очікувано, лідер за кількістю нотаріусів – Київ.
Понад 6 тисяч нотаріусів мають ліцензію:
У Києві — 1 230
У Дніпрі — 467
У Львові — 434.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як змінилася вартість житла у Дніпрі за півтора року війни.
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