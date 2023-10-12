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  • Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в траве

Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в траве

Сегодня 17:24
просмотров

83-летний дедушка заблудился в зарослях Каховского водохранилища.

Новости Днепра про Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в траве

В полицию обратились родственники 83-летнего дедушки, который пропал после того, как пошел на огород собирать тыквы.

Родственница пропавшего рассказала, что вечером дедушка пошел на огород, но до сих пор не вернулся. На место выехали правоохранители вместе с кинологами и приступили к поискам. Через несколько часов им удалось найти обессиленного пенсионера.

Как оказалось, во время сбора урожая мужчина потерял ориентировку, не нашел дорогу домой, а затем заблудился в высокой траве, которой заросло Каховское водохранилище, вблизи которого живет пенсионер.

Вместе с «кравчучкой», заваленной тыквами, дедушку вернули родственникам. Несмотря на то, что он почти сутки пробыл на улице, в медицинской помощи мужчина не нуждался.

Новости Днепра про Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в траве

Новости Днепра про Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в траве

Полицейские напомнили, что действует запрет выхода на водное зеркало и береговую полосу Каховского водохранилища, ведь существует постоянная угроза обстрелов.

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Новости Днепра про Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в травеУкраїнська Новости Днепра про Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в травеРусский

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