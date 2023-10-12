Дедушка из Никополя сутки бродил по заросшему Каховскому водохранилищу: потерялся в траве

В полицию обратились родственники 83-летнего дедушки, который пропал после того, как пошел на огород собирать тыквы.
Родственница пропавшего рассказала, что вечером дедушка пошел на огород, но до сих пор не вернулся. На место выехали правоохранители вместе с кинологами и приступили к поискам. Через несколько часов им удалось найти обессиленного пенсионера.
Как оказалось, во время сбора урожая мужчина потерял ориентировку, не нашел дорогу домой, а затем заблудился в высокой траве, которой заросло Каховское водохранилище, вблизи которого живет пенсионер.
Вместе с «кравчучкой», заваленной тыквами, дедушку вернули родственникам. Несмотря на то, что он почти сутки пробыл на улице, в медицинской помощи мужчина не нуждался.
Полицейские напомнили, что действует запрет выхода на водное зеркало и береговую полосу Каховского водохранилища, ведь существует постоянная угроза обстрелов.
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