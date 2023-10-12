Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у траві

83-річний дідусь заблукав у хащах Каховського водосховища.

До поліції звернулися родичі 83-річного дідуся, який зник після того, як пішов на город збирати гарбузи.

Родичка зниклого розповіла, що ввечері дідусь пішов на город, але досі не повернувся. На місце виїхали правоохоронці разом з кінологами та розпочали пошуки. Через декілька годин їм вдалося знайти знесиленого пенсіонера.

Як виявилося, під час збору урожаю чоловік втратив орієнтування, не знайшов дороги додому, а потім заблукав у високій траві, якою заросло Каховське водосховище, поблизу якого живе пенсіонер.

Разом з “кравчучкою” заваленою гарбузами дідуся повернули родичам. Попри те, що він майже добу пробув на вулиці, медичної допомоги чоловік не потребував.

Поліцейські нагадали, що наразі діє заборона виходу на водне дзеркало та берегову смугу Каховського водосховища, адже існує постійна загроза обстрілів.

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