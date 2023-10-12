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  • Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у траві

Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у траві

Сьогодні 17:24
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83-річний дідусь заблукав у хащах Каховського водосховища.

Новости Днепра про Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у траві

До поліції звернулися родичі 83-річного дідуся, який зник після того, як пішов на город збирати гарбузи.

Родичка зниклого розповіла, що ввечері дідусь пішов на город, але досі не повернувся. На місце виїхали правоохоронці разом з кінологами та розпочали пошуки. Через декілька годин їм вдалося знайти знесиленого пенсіонера.

Як виявилося, під час збору урожаю чоловік втратив орієнтування, не знайшов дороги додому, а потім заблукав у високій траві, якою заросло Каховське водосховище, поблизу якого живе пенсіонер.

Разом з “кравчучкою” заваленою гарбузами дідуся повернули родичам. Попри те, що він майже добу пробув на вулиці, медичної допомоги чоловік не потребував. 

Новости Днепра про Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у траві

Новости Днепра про Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у траві

Поліцейські нагадали, що наразі діє заборона виходу на водне дзеркало та берегову смугу Каховського водосховища, адже існує постійна загроза обстрілів. 

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Новости Днепра про Дідусь з Нікополя добу блукав по зарослому Каховському водосховищу: загубився у травіУкраїнська

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