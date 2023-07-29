Где в Днепре не будет воды до завтра (адреса)

Сегодня ситуация с водой почти полностью под контролем. За день работники КП «Днепропроводоканал» отработали 73 заявки из Контакт-центра.
К стабилизации ситуации после ракетных обстрелов было вовлечено около 500 коммунальных работников.
Проблемы с водоснабжением остаются только по адресам:
Также нет воды и по некоторым адресам в Новоалександровке.
Коммунальщики планируют работать над возобновлением водоснабжения всю ночь.Козенко Антон
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