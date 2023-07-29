Где в Днепре не будет воды до завтра (адреса)

Води нет на 10 улицах Днепра и Новоалександровки

Сегодня ситуация с водой почти полностью под контролем. За день работники КП «Днепропроводоканал» отработали 73 заявки из Контакт-центра.

К стабилизации ситуации после ракетных обстрелов было вовлечено около 500 коммунальных работников.

Проблемы с водоснабжением остаются только по адресам:

ул. Гваю, 41, прекращено водоснабжение всей улицы;

ул. Воиновой, 4, прекращено водоснабжение всей улицы

Также нет воды и по некоторым адресам в Новоалександровке.

ул. Мичурина, прекращено водоснабжение улиц Мичурина, Центральная, Школьная, Уютная, пер. Тихий, Школьный, Кооперативный;

ул. Сурская, 2, прекращено водоснабжение всей улицы.

Коммунальщики планируют работать над возобновлением водоснабжения всю ночь.

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