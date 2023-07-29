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Где в Днепре не будет воды до завтра (адреса)

Сегодня 19:59
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Води нет на 10 улицах Днепра и Новоалександровки

 

Новости Днепра про Где в Днепре не будет воды до завтра (адреса)

Сегодня ситуация с водой почти полностью под контролем. За день работники КП «Днепропроводоканал» отработали 73 заявки из Контакт-центра.

К стабилизации ситуации после ракетных обстрелов было вовлечено около 500 коммунальных работников.

Проблемы с водоснабжением остаются только по адресам:

  • ул. Гваю, 41, прекращено водоснабжение всей улицы;
  • ул. Воиновой, 4, прекращено водоснабжение всей улицы

Также нет воды и по некоторым адресам в Новоалександровке.

  • ул. Мичурина, прекращено водоснабжение улиц Мичурина, Центральная, Школьная, Уютная, пер. Тихий, Школьный, Кооперативный;
  • ул. Сурская, 2, прекращено водоснабжение всей улицы. 

Коммунальщики планируют работать над возобновлением водоснабжения всю ночь.

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