Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)

Води немає на 10 вулицях Новоолександрівці та Дніпра.

На сьогодні ситуація з водою майже повністю під контролем. За день працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали 73 заявки з Контакт-центру.

До стабілізації ситуації після ракетного обстрілу були залучені близько 500 комунальних працівників.

Проблеми із водопостачанням залишаються лише за адресами:

вул. Гвая, 41, припинено водопостачання всієї вулиці;

вул. Воїнової, 4, припинено водопостачання всієї вулиці

Також немає води і по деяким адресам у Новоолександрівці.

вул. Мічуріна, припинено водопостачання вулиць Мічуріна, Центральна, Шкільна, Затишна, пров. Тихий, Шкільний, Кооперативний;

вул. Сурська, 2, припинено водопостачання всієї вулиці

Комунальники планують працювати над поновленням водопостачання всю ніч.

Українська Русский

Автор: