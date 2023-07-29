Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)

Сьогодні 19:59
просмотров

Води немає на 10 вулицях Новоолександрівці та Дніпра.

 

Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)

На сьогодні ситуація з водою майже повністю під контролем. За день працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали  73 заявки з Контакт-центру. 

До стабілізації ситуації після ракетного обстрілу були залучені близько 500 комунальних працівників. 

Проблеми із водопостачанням залишаються лише за адресами:

  •  вул. Гвая, 41, припинено водопостачання всієї вулиці;
  •  вул. Воїнової, 4, припинено водопостачання всієї вулиці

Також немає води і по деяким адресам у Новоолександрівці. 

  • вул. Мічуріна, припинено водопостачання вулиць Мічуріна, Центральна, Шкільна, Затишна, пров. Тихий, Шкільний, Кооперативний;
  • вул. Сурська, 2, припинено водопостачання всієї вулиці

Комунальники планують працювати над поновленням водопостачання всю ніч.

Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)Українська Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі
Новини Дніпра
Сьогодні 20:35
Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

У Криворізькому районі поліція виявила понад 2.5 тищ кущів коноплі,…

ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 17:46
ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра

У Дніпрі мають намір звузити проїзну частину на Слобожанському проспекту.…

Майстрині з художньої студії Дніпра дивом врятувалися під час ракетного обстрілу (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:07
Майстрині з художньої студії Дніпра дивом врятувалися під час ракетного обстрілу (ВІДЕО)

Ракетна атака у Дніпрі ледь не коштувала життя відвідувачкам художньої…

Пішов зі скандалом: Назаренко розірвав угоду з СК-Дніпро-1
Новини Дніпра
Сьогодні 14:58
Пішов зі скандалом: Назаренко розірвав угоду з СК-Дніпро-1

Лівий півзахисник зі скандалом пішов з СК-Дніпро-1 та підписав контракт…

Наверх