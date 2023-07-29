Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)

На сьогодні ситуація з водою майже повністю під контролем. За день працівники КП “Дніпроводоканал” відпрацювали 73 заявки з Контакт-центру.
До стабілізації ситуації після ракетного обстрілу були залучені близько 500 комунальних працівників.
Проблеми із водопостачанням залишаються лише за адресами:
Також немає води і по деяким адресам у Новоолександрівці.
Комунальники планують працювати над поновленням водопостачання всю ніч.Козенко Антон
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