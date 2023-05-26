Число пострадавших растет: первые кадры с места удара по больнице в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

На месте прилета сильный пожар.

Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв, после чего объявили тревогу.

По данным главы ОВА Сергея Лысака, на месте ракетного удара по медучреждению в Днепре горит два здания. В общей сложности огонь охватил 500 квадратных метров, работают спасатели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по поликлинике погиб один человек, и еще 15 получили ранения. В областной прокуратуре уточнили, что количество пострадавших возросло до 16. Спасательная операция продолжается, поэтому окончательные последствия обстрела мы узнаем позже.

В Офисе генпрокурора отметили, что удар пришелся на больницу и ветклинику рядом.