Число пострадавших растет: первые кадры с места удара по больнице в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв, после чего объявили тревогу.
По данным главы ОВА Сергея Лысака, на месте ракетного удара по медучреждению в Днепре горит два здания. В общей сложности огонь охватил 500 квадратных метров, работают спасатели.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара по поликлинике погиб один человек, и еще 15 получили ранения. В областной прокуратуре уточнили, что количество пострадавших возросло до 16. Спасательная операция продолжается, поэтому окончательные последствия обстрела мы узнаем позже.
В Офисе генпрокурора отметили, что удар пришелся на больницу и ветклинику рядом.
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Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
Днепр снова обстреливали.
В Днепре есть изуродованные здания.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в Днепре.
Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
Днепр снова обстреливали.
В Днепре есть изуродованные здания.
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