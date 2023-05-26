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  • Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 12:23
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На місці прильоту сильна пожежа.

Новости Днепра про Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 26 травня, близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух, після чого оголосили тривогу. 
 
За даними очільника ОВА Сергія Лисака, на місці ракетного удару по медзакладу в Дніпрі горить дві будівлі. В цілому вогонь охопив 500 квадратних метрів, працюють рятувальники.
 
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару по поліклініці загинула одна людина, та ще 15 отримали поранення. В обласній прокуратурі уточнили, що кількість постраждалих зросла до 16. Рятувальна операція триває, тому остаточні наслідки обстрілу ми дізнаємося пізніше. 
 
В Офісі Генпрокурора зауважили, що удар прийшовся на лікарню та ветклініку поруч.
 

Новости Днепра про Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

 
У мережі ширять відео, які відзняли всередині лікарні. У медзакладі сильні руйнування, а люди виносять постраждалих. Обережно, чутливий контент.
 
 

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Новости Днепра про Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)Русский

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