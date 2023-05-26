Кількість постраждалих росте: перші кадри з місця удару по лікарні в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

На місці прильоту сильна пожежа.

Сьогодні, 26 травня, близько 10:30 у Дніпрі пролунав вибух, після чого оголосили тривогу.

За даними очільника ОВА Сергія Лисака, на місці ракетного удару по медзакладу в Дніпрі горить дві будівлі. В цілому вогонь охопив 500 квадратних метрів, працюють рятувальники.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару по поліклініці загинула одна людина, та ще 15 отримали поранення. В обласній прокуратурі уточнили, що кількість постраждалих зросла до 16. Рятувальна операція триває, тому остаточні наслідки обстрілу ми дізнаємося пізніше.

В Офісі Генпрокурора зауважили, що удар прийшовся на лікарню та ветклініку поруч.

У мережі ширять відео, які відзняли всередині лікарні. У медзакладі сильні руйнування, а люди виносять постраждалих. Обережно, чутливий контент.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: