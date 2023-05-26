Один человек погиб и 15 ранены: Зеленский прокомментировал удар по больнице в Днепре

Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, россияне попали по медучреждению.

Это трагическое событие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на данный момент один человек погиб и 15 ранены. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы.

Вечная память погибшему и сочувствие родным. Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине, – написал Владимир Зеленский.

И опубликовал видео с места удара:

Не простим! Отомстим!

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