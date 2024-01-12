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Что жители Днепра не могут сделать без предъявления военного билета

Сегодня 14:25
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В связи с военным положением в стране был введен ряд дополнительных правил для военнообязанных. Среди прочего – все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет. Без него им недоступен ряд услуг и возможностей.

Новости Днепра про Что жители Днепра не могут сделать без предъявления военного билета

Журналисты dnepr.info узнали, зачем нужен военный билет во время военного положения, что без него невозможно сделать в Украине и когда он не нужен.

Документально нигде не зафиксировано, что военнообязанный должен при себе всегда иметь военный билет. Но в связи с положением в стране у военнообязанных могут часто требовать учетные документы. Наличие в кармане военного билета позволит сэкономить время при встрече с сотрудниками ТЦК на улице или в другом месте.

Что невозможно без военного билета

Предъявлять его также необходимо при трудоустройстве на работу. Те, у кого на предприятии трудятся военнообязанные сотрудники должны проверить, чтобы билет был у каждого из них иначе могут выписать штраф.

Кроме этого предъявить билет необходимо при зачислении в учебное заведение – без этого абитуриент не сможет быть зачисленным. Если военного билета нет – следует предъявить приписное свидетельство.

Также без военного билета невозможно стать на учет в центр занятости, изменить регистрацию места жительства, подать заявление на расторжение или регистрацию брака, или стать на консульский учет в другой стране.

Что можно сделать без военного билета

Без предъявления военного билета или его наличия в Украине возможно осуществление банковских операций, в том числе и открытие счета в финансовом учреждении. Также можно получить водительские права, зарегистрировать ФОП или стать юридическим лицом. Не требуется предъявление билета при заключении договоров у нотариуса.

 

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