Що мешканці Дніпра не можуть зробити без пред’явлення військового квитка

У зв'язку з військовим становищем у країні було запроваджено низку додаткових правил для військовозобов'язаних. Серед іншого – усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військовий квиток. Без нього їм недоступний ряд послуг та можливостей.

Журналісти dnepr.info дізналися, навіщо потрібний військовий квиток під час воєнного стану, що без нього неможливо зробити в Україні і коли він не потрібний.

Документально ніде не зафіксовано, що військовозобов’язаний повинен завжди мати при собі військовий квиток. Але у зв’язку зі становищем країни у військовозобов’язаних можуть часто вимагати облікові документи. Наявність у кишені військового квитка дозволить заощадити час під час зустрічі зі співробітниками ТЦК на вулиці чи іншому місці.

Що неможливо без військового квитка

Пред’являти його необхідно при працевлаштуванні на роботу. Ті, у кого на підприємстві працюють військовозобов’язані співробітники, повинні перевірити, щоб квиток був у кожного з них, інакше можуть виписати штраф.

Крім цього, пред’явити квиток необхідно при зарахуванні до навчального закладу – без цього абітурієнт не зможе бути зарахованим. Якщо військового квитка немає – слід надати приписне свідоцтво.

Також без військового квитка неможливо стати на облік до центру зайнятості, змінити реєстрацію місця проживання, подати заяву на розірвання або реєстрацію шлюбу або стати на консульський облік в іншій країні.

Що можна зробити без військового квитка

Без пред’явлення військового квитка або його наявності в Україні можливе здійснення банківських операцій, у тому числі відкриття рахунку у фінансовій установі. Також можна отримати права водія, зареєструвати ФОП або стати юридичною особою. Не потрібно пред’явлення квитка під час укладання договорів у нотаріуса.

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