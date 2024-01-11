Пенсіонерам з Дніпра можуть заморозити виплати пенсії: що робити аби розблокувати рахунок

Пенсіонерам, які не знімають гроші зі свого пенсійного рахунку більше 6 місяців або не приходять отримувати виплати на пошту, можуть перестати нараховувати пенсію. Якщо немає руху коштів Пенсійний фонд приостанавливает нарахування виплат.

Що робити в такому випадку, як не допустити блокування рахунку і як його розблокувати – розбиралися журналісти dnepr.info.

Чому виплати можуть призупинити

В Україні є закон, яким регулюються виплати по пенсійній картці або розрахунковому рахунку пенсіонера. Зокрема, документ передбачає, що якщо на карті немає руху коштів за останні півроку – то ПФУ має право призупинити виплати до повного встановлення обставин: що сталося з пенсіонером і чому він не користується пенсією. Такий механізм відстеження руху коштів на картці пенсіонера або нагляд за його рахунком працює в Україні вже кілька років.

Пояснюється ця норма тим, що в ПФУ вважають: якщо пенсіонер не знімає гроші з карти або не приходить на пошту за пенсією, то або у нього немає доступу до рахунку, або він помер, і при цьому в державних органах немає офіційного підтвердження цього.

Крім цього, призупинити виплату також можна якщо пенсіонер проживає за кордоном, і при цьому він написав заяву про припинення виплат. Якщо такої заяви немає – пенсію продовжать виплачувати через міжнародні перекази по пошті. Також не буде выплачуватись пенсія, якщо пенсіонер визнан безвістно відсутнім або безвісті зниклим.

За 14 днів до блокування рахунку та призупинення виплати банк повинен повідомити про цього власника карти.

Як відновити пенсійні виплати

Для відновлення виплати та розблокування поштових переказів пенсіонеру необхідно звернутися до відділення ПФУ з документами, що підтверджують його особу, а також написати заяву про відновлення виплати. Також пенсіонер може звернутися до ПФУ через портал Пенсійного фонду – з його допомогою можна назначити відеозустріч і в режимі онлайн підтвердити особу для відновлення виплати. Після розблокування рахунку пенсіонер отримає всю суму коштів.

Що робити, щоб виплати не припинилися

Якщо пенсіонер отримує пенсію на карту банка і не користується нею, то йому необхідно все ж час від часу проводити різні банківські операції з пластиком: знімати кошти, робити перекази, поповнювати рахунок мобільного або оплачувати комуналку. Тоді в ПФУ побачать, що на карті є рух грошей і рахунок блокувати не будуть.

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