Деяким пенсіонерам із Дніпра необхідно пройти ідентифікацію у ПФУ: навіщо це потрібно

Щоб продовжити отримувати пенсійні виплати деяким пенсіонерам, які мешкають у Дніпрі та області, потрібно пройти відеоідентифікацію. Зробити це потрібно до кінця місяця. Процедура обов'язкова лише для тих, хто набув статусу внутрішньо переміщеної особи до початку повномасштабного вторгнення – тобто до 24 лютого 2022 року.

Журналісти dnepr.info дізнались, як це зробити не виходячи з дому.

Навіщо це потрібно

Справа в тому, що раніше, щоб отримувати виплати від держави, такі пенсіонери мали проходити ідентифікацію у відділеннях «Ощадбанку», а на час карантину це правило було припинено. Зараз – карантинні заборони знято і їм знову потрібно пройти процедуру ідентифікації, але зробити це можна вже не лише у відділенні банку, а й по відео. При цьому пенсіонер може не виходити з дому, а просто сидіти за комп’ютером.

Щоб пройти відеоідентифікацію, необхідно скористатися порталом Пенсійного фонду України.

Де подати заяву

В особистому кабінеті можна спочатку записатися на процедуру. Зробити це можна за допомогою вкладки «Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку», далі потрібно заповнити форму та вибрати програму, за допомогою якої буде проводитися ідентифікація. Це може бути Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal.

Які документи потрібні

Після заповнення форми потрібно натиснути кнопку «Подати заяву» та додати до неї низку скан-копій документів. Це паспорт, пенсійне посвідчення, довідка з ІПН номером, свідоцтво про народження, трудова книжка. Розмір кожного файлу при цьому не повинен перевищувати 1 Мб.

Як проходить процедура

Після подання заяви з пенсіонером має зв’язатися працівник ПФУ та погодити час проведення відеоідентифікації. Проводиться вона пізніше як протягом 30 календарних днів. При цьому обирати дату потрібно лише через 10 робочих днів із моменту подання заяви до ПФУ. Сама ідентифікація не може тривати більше 20 хвилин, протягом яких пенсіонер відповідатиме на запитання від працівника Пенсійного фонду. Обробка відповідей триватиме близько двох тижнів.

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