Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет

Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.

Что делать в таком случае, как не допустить блокировки счета и как его разблокировать – разбирались журналисты dnepr.info.

Почему выплаты могут приостановить

В Украине есть закон, которым регулируются выплаты на пенсионную карту или расчетный счет пенсионера. В частности, он предусматривает, что если на карте нет движения средств за последние полгода – то ПФУ имеет право приостановить выплаты до полного выяснения обстоятельств: что случилось с пенсионером и почему он не пользуется пенсией. Такой механизм отслеживания движения средств на карте пенсионера или по его счету работает в Украине уже несколько лет.

Объясняется эта норма тем, что в ПФУ считают: раз пенсионер не снимает деньги с карты или не приходит на почту за пенсией то либо у него нет доступа к счету, либо он умер, и при этом у государственных органов нет официального подтверждения этому.

Помимо этого, приостановить выплату также могут если в случае, если пенсионер проживает заграницей и при этом он сам написал заявление о прекращении выплат. Если он такого заявление не писал – пенсию будут продолжать выплачивать через международные переводы по почте. Также не будет выплачиваться пенсия если пенсионер признан безвестно отсутствующим, пропавшим без вести.

За 14 дней до блокировки счета и приостановлении выплат банк должен сообщить об этом держателю карты.

Как возобновить пенсионные выплаты

Для возобновления выплат и разблокировки почты пенсионеру необходимо обратиться в отделение ПФУ с документами, подтверждающими его личность, а также написать заявление о возобновлении выплат. Также пенсионер может обратиться в ПФУ с помощью портала Пенсионного фонда – с его помощью можно назначить видеовстречу и в режиме онлайн подтвердить личность для возобновления выплат. После разблокировки счета пенсионер получит всю положенную ему сумму средств.

Что делать, чтобы выплаты не прекращались

Если пенсионер получает пенсию на карту банка и не пользуется ей, то ему необходимо время от времени проводить различные банковские операции с пластиком: снимать средства, делать переводы, пополнять счет или оплачивать коммуналку. Тогда в ПФУ увидят, что на карте есть движение денег и счет блокировать не будут.

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