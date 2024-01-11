Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет

Что делать в таком случае, как не допустить блокировки счета и как его разблокировать – разбирались журналисты dnepr.info.
В Украине есть закон, которым регулируются выплаты на пенсионную карту или расчетный счет пенсионера. В частности, он предусматривает, что если на карте нет движения средств за последние полгода – то ПФУ имеет право приостановить выплаты до полного выяснения обстоятельств: что случилось с пенсионером и почему он не пользуется пенсией. Такой механизм отслеживания движения средств на карте пенсионера или по его счету работает в Украине уже несколько лет.
Объясняется эта норма тем, что в ПФУ считают: раз пенсионер не снимает деньги с карты или не приходит на почту за пенсией то либо у него нет доступа к счету, либо он умер, и при этом у государственных органов нет официального подтверждения этому.
Помимо этого, приостановить выплату также могут если в случае, если пенсионер проживает заграницей и при этом он сам написал заявление о прекращении выплат. Если он такого заявление не писал – пенсию будут продолжать выплачивать через международные переводы по почте. Также не будет выплачиваться пенсия если пенсионер признан безвестно отсутствующим, пропавшим без вести.
За 14 дней до блокировки счета и приостановлении выплат банк должен сообщить об этом держателю карты.
Для возобновления выплат и разблокировки почты пенсионеру необходимо обратиться в отделение ПФУ с документами, подтверждающими его личность, а также написать заявление о возобновлении выплат. Также пенсионер может обратиться в ПФУ с помощью портала Пенсионного фонда – с его помощью можно назначить видеовстречу и в режиме онлайн подтвердить личность для возобновления выплат. После разблокировки счета пенсионер получит всю положенную ему сумму средств.
Если пенсионер получает пенсию на карту банка и не пользуется ей, то ему необходимо время от времени проводить различные банковские операции с пластиком: снимать средства, делать переводы, пополнять счет или оплачивать коммуналку. Тогда в ПФУ увидят, что на карте есть движение денег и счет блокировать не будут.
Читайте также:
Автор:
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Как отреагировал водитель – неизвестно.
В этом году цены на одну из самых популярных круп…
Коммунальщики уже работают над устранением аварий!
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Как отреагировал водитель – неизвестно.
В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…
Коммунальщики уже работают над устранением аварий!
Зима опоздала более чем на месяц.
Важная информация!
Ежедневно на рынке труда в Днепре появляется несколько десятков вакансий, куда срочно требуются работники. В таких случаях очень часто работодатели не требуют резюме, а просто просят звонить по телефону и лично рассказать о своем опыте, а в объявлении о вакансии…
В Днепре спасают котика, у которого на теле десятки ран.
В Днепре женщина могла забить бездомного щенка палкой.
В Днепропетровской области на руинах храма нашли артефакт, переживший черных копателей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!