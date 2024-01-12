Як виглядають найдешевші однокімнатні квартири на продаж в АНД-районі Дніпра (ФОТО)

Найдешевші квартири, які можна купити в Дніпрі - це смарт-приміщення, де в одній кімнаті знаходиться кухня, вітальня і вона служить спальним місцем для власника квартири. Такі невеликі приміщення продають найдешевше. Вони найбільш доступні в ціні та економні у плані оплати комунальних платежів. Дуже часто такі невеликі дешеві квартири знаходяться у будинках, які раніше були гуртожитками або були збудовані багато років тому і в них був виконаний капітальний ремонт.

Журналісти dnep.info продовжують огляд вартості однокімнатних квартир у різних районах Дніпра. Сьогодні на черзі Амур-Нижньодніпровський район.

Купити недорогу квартиру у Дніпрі в АНД-районі можна у районі вулиці Артюшенка. Це житло – найдешевше у нашій добірці, адже обійдеться однокімнатна квартира майже 551 тис грн. Знаходиться вона на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Загальна площа приміщення 25 кв м. Стан житла: «після будівельників». Сам будинок – після повної реконструкції. Проведено нову електропроводку, територія двору охороняється. Є зона паркування, барбекю.

Трохи дорожче за -567,6 тис грн обійдеться однокімнатна в районі вулиці Скрябіна. У квартирі 14,3 кв м загальної площі, знаходиться вона у клубному будинку. Житло у стані: «після будівельників». Висота стелі – 3,3 м.

Однокімнатна квартира в районі вулиці Мольєра у Дніпрі коштуватиме 601,4 тис грн. Розташована на 1 поверсі 6-ти поверхового будинку. Загальна площа 23 кв м. Квартира повністю готова до ремонту.

У районі Бахчисарайського провулку однокімнатну можна купити за ціною 679 тис грн. Загальна площа квартири – 40 кв м, знаходиться вона на 1 поверсі 4-х поверхового будинку. Є засклена лоджія. Зроблено косметичний ремонт.

Квартира на 30,2 кв м загальної площі на вулиці Каруни у Дніпрі коштуватиме 698,4 тис грн. У приміщенні розпочато ремонт, проведено демонтаж підлоги та перегородок. Є балкон. Сама недорога однокімнатна квартира знаходиться на 2-му поверсі 3-х поверхового будинку.

Купити аналогічну по метражу квартиру, але в районі вулиці Детальнобудівської у Дніпрі обійдеться 776 тис грн. Житло знаходиться на 6-му поверсі панельного будинку. Квартира в житловому стані, зроблено косметичний ремонт. Новому власнику дістануться меблі.

На вулиці Універсальній купити однокімнатну квартиру обійдеться також 776 тис грн. Але вона знаходиться на 3 поверсі «хрущовки». У квартирі є газова колонка, встановлені лічильники, приміщення потребує ремонту.

Ще одна квартира на Універсальній потрапила до нашої добірки через свою вартість. За однокімнатну у двоповерховому будинку просять 814 тис грн – це не так уже й багато порівняно з рештою пропозицій на ринку. Квартира загальною площею 36 кв м, знаходиться на останньому поверсі будинку. У приміщенні виконано косметичний ремонт.

Трохи дорожче – майже 842 тис грн коштуватиме житло в районі вулиці Прогресивної. Квартира в 23 кв м загальної площі знаходиться на 7 поверсі 9-ти поверхового будинку. Покупцеві залишаться меблі.

За аналогічну суму можна купити таку ж площу квартиру на Сонячній набережній у Дніпрі. Вона також знаходиться на 7 поверсі панельного будинку. І як і в попередньому варіанті, новому покупцеві дістануться всі меблі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: