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  • Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

Сегодня 14:48
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С 1 февраля жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Часть пенсионеров может получить прибавку к выплатам, в отделении «Укрпошты» можно будет купить лекарства, в том числе и по рецепту врача, для тех, автомобилистов может порадовать изменение стоимости бензина, а ВПО могут быть спокойны – выплаты им продлили еще на месяц.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

Журналисты dnepr.info узнали, какие изменения ждут жителей Днепра уже с 1 февраля 2024 года.

Перерасчет пенсий

В феврале работающие пенсионеры смогут сделать перерасчет пенсий, если у них накопилось дополнительных два года стажа. Для этого необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд. Дополнительные доплаты к пенсии в размере от 300 до 500 грн могут получить те граждане, которым исполнилось 70,75 или 80 лет. Также, ближе к концу месяца станет известен точный процент индексации пенсии, которая пройдет 1 марта. Ранее предполагалось, что выплаты проиндексируют на 13%.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

Выплаты ВПЛ

В конце января появилась информация, что часть переселенцев с 1 февраля не будет получать выплаты, но позже Министерство социальной политики разработало постановление о продлении выплат до 1 марта. Помощь по-прежнему будут получать пенсионеры-переселенцы, ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться по объективным причинам, семьям, где есть дети с инвалидностью, те, кто воспитывает трех и более детей или если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимума или 10,3 тыс грн.

Выплаты не будут продлевать тем, кто находится за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин или уже вернулся на свое прежнее место жительства.

Стоимость бензина

Хорошие новости для автомобилистов Днепра. В феврале ожидается снижение стоимости топлива. Эксперты предполагают, что цена за литр бензина будет держаться на уровне от 45 до 49 грн. Средняя цена на дизель составит 50 грн. Причина по которой цена чуть снизится – низкая стоимость нефтерподуктов в мире, укрепление гривны, уменьшение спроса на топлива в зимний сезон. При этом цена на газ для автомобилей составит в среднем от 25 до 27 грн за литр.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

Лекарства на почте

«Укрпошта» с 1 февраля начнет реализацию проекта «Укрпошта-Ліки»  и будет продавать препараты в своих отделениях на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Изменение программы «єОселя»

В конце января вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому были внесены изменения в программу доступного кредитования «єОселя». Теперь в ипотеку можно купить не только квартиру, но и жилой дом. При этом, на одного человека предельная площадь дома должна составлять не более 62,5 кв м и дополнительно по 21 кв м общей площади на каждого члена семьи. Дом должен быть построен не более 3-х лет назад. В рамках программы получить кредит на 20 лет под 3% годовых могут военные, сотрудники правоохранительных органов, медики, учителя и преподаватели, а также ученые. Под 7% кредит могут взять ветераны войны и члены их семей, а также члены погибших защитников Украины и ВПО.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

Цены на электроэнергию

Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии в феврале 2024 года останется без изменений, а вот для тех, кто использует электричество в небытовых целях стоимость кВт-ч возрасте. Платить больше нужно будет малым небытовым потребителям – это малые предприятия, которые покупают электроэнергию для собственного потребления и электроустановки которых присоединены к сетям мощностью до 50 кВт.

Оформление субсидии

Те семьи, чьи расходы на оплату коммунальных платежей составляют более 15% семейного бюджета могут оформить субсидию. Сделать это можно в любой месяц, независимо от того идет отопительный или не отопительный сезон. Для оформления услуги нужно обратиться в сервисный центр ПФУ, через его портал или с помощью «Дії», или посетить ЦНАП.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

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Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почтеУкраїнська Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почтеРусский

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