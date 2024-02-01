Що чекає на мешканців Дніпра з 1 лютого: зміна цін на бензин та продаж ліків на пошті

З 1 лютого на мешканців Дніпра та України чекає низка змін. Частина пенсіонерів може отримати додаткові виплати, у відділенні «Укрпошти» можна буде купити ліки, у тому числі й за рецептом лікаря, автомобілістів може порадувати зміна вартості бензину, а ВПО можуть бути спокійні – виплати їм продовжили ще на місяць.

Журналісти dnepr.info дізналися, які зміни чекають на мешканців Дніпра вже з 1 лютого 2024 року.

Перерахунок пенсій

У лютому пенсіонери, що працюють, зможуть зробити перерахунок пенсій, якщо у них накопичилося додаткові два роки стажу. Для цього необхідно особисто звернутись до Пенсійного фонду. Додаткові доплати до пенсії у розмірі від 300 до 500 грн можуть отримати ті громадяни, яким виповнилося 70,75 або 80 років. Також ближче до кінця місяця стане відомий точний відсоток індексації пенсії, яка пройде 1 березня. Раніше передбачалося, що виплати проіндексують на 13%.

Виплати ВПО

Наприкінці січня з’явилася інформація, що частина переселенців з 1 лютого не отримуватиме виплати, але пізніше Міністерство соціальної політики розробило постанову про продовження виплат до 1 березня. Допомогу, як і раніше, отримуватимуть пенсіонери-переселенці, ВПО, які не мають можливості працевлаштуватися з об’єктивних причин, родини, де є діти з інвалідністю, ті, хто виховує трьох і більше дітей або якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткові мінімуми або 10,3 тис. грн.

Виплати не продовжуватимуть тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль без обґрунтованих причин або вже повернувся на своє місце проживання.

Вартість бензину

Хороші новини для автомобілістів Дніпра. У лютому очікується зниження вартості палива. Експерти припускають, що ціна за літр бензину триматиметься на рівні від 45 до 49 грн. Середня ціна на дизель становитиме 50 грн. Причина, через яку ціна трохи знизиться – низька вартість нафтордуктів у світі, зміцнення гривні, зменшення попиту на паливо у зимовий сезон. При цьому ціна на газ для автомобілів становитиме в середньому від 25 до 27 грн за літр.

Ліки поштою

«Укрпошта» з 1 лютого розпочне реалізацію проекту «Укрпошта-Ліки» та продаватиме препарати у своїх відділеннях на деокупованих та прифронтових територіях.

Зміна програми «єОселя»

Наприкінці січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою було внесено зміни до програми доступного кредитування «єОселя». Тепер в іпотеку можна купити не лише квартиру, а й житловий будинок. При цьому на одну особу гранична площа будинку повинна становити не більше 62,5 кв м і додатково по 21 кв м загальної площі на кожного члена сім’ї. Будинок має бути збудований не більше 3-х років тому. В рамках програми отримати кредит на 20 років під 3% річних можуть військові, правоохоронці, медики, вчителі та викладачі, а також вчені. Під 7% кредит можуть взяти ветерани війни та члени їхніх сімей, а також члени загиблих захисників України та ВПО.

Ціни на електроенергію

Для побутових споживачів вартість електроенергії в лютому 2024 року залишиться без змін, а ось для тих, хто використовує електрику з непобутовою метою вартість кВт-год зміниться. Платити більше потрібно буде малим непобутовим споживачам – це малі підприємства, які купують електроенергію для власного споживання та електроустановки, які приєднано до мереж потужністю до 50 кВт.

Оформлення субсидії

Ті сім’ї, чиї витрати на оплату комунальних платежів становлять понад 15% сімейного бюджету, можуть оформити субсидію. Зробити це можна в будь-який місяць, незалежно від того, йде опалювальний або не опалювальний сезон. Для оформлення послуги потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ, через його портал або за допомогою «Дії», до ЦНАПу.

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