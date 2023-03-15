«Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре

«Профиль» торговой точки выдавал ее фасад – он был оформлен таким образом, что создавалось впечатление будто на здании плещутся волны, хотя многим железный «обвес» фасада напоминал узор рыбной чешуи. Плюс на нем были выложены мозаикой рыбки.
Здание «Океана» было трехэтажным, помимо рыбного магазина тут был и ресторан. Торговая точка была очень популярна в Днепре и покупать сюда рыбу приезжали не только жители левого, но и правого берега города. Купить тут можно было не только рыбу, но и уже готовые бутерброды.
«В магазине был отдел кулинарии. Там продавали бутерброды с красной и черной икрой. Цена у них была вполне доступная», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Быкова.
Также в «Океане» продавали свежеприготовленную рыбу.
«В 1980-х годах мы с папой в отделе готовой продукции покупали жареную камбалу или морского окуня. Было очень вкусно. Аромат стоял на весь магазин», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Юлия Махно.
В то время «Океан» отличался от множества магазинов возможностью самообслуживания. Покупатели с тележками бродили по торговому залу, выбирая товар, а рассчитывались за него на кассе. По всему магазину были расставлены прилавки-холодильники и над ними висели «указатели»: где какая рыба продается.
В начале 1990-х годов изобилие рыбы сменилось полупустыми полками, товара стало значительно меньше, половина отделов закрылась.
В конце 1990—х «Океан» перестал работать. Помещение стали сдавать в аренду другим торговым точкам. В 1997-1998 годах тут был ночной клуб, после которого открылся обувной магазин, а на первом этаже здания открылся супермаркет. В 2019 году «Океан» решили реконструировать и сняли «чешую» с фасада.
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