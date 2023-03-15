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  • «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

«Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

Сьогодні 17:32
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Магазин «Океан» з'явився на лівому березі Дніпра у 1960-х роках. У магазині продавали тільки рибу у всіляких її варіаціях: від консервів до замороженої та копченої риби, до крабів та ікри.

Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

 «Профіль діяльності» торгівельної точки видавав її фасад – він був оформлений таким чином, що створювалося враження ніби на будівлі плещуться хвилі, хоча багатьом залізне «обваження» будівлі нагадувало візерунок рибної луски. Плюс на фасаді біля вікон були викладено мозаїкою кораблі під парусами.

Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

Будинок «Океану» був триповерховим, крім рибного магазину, тут був і ресторан. Торгова точка була дуже популярною у Дніпрі і купувати сюди рибу приїжджали не лише жителі лівого, а й правого берега міста. Придбати тут можна було не лише рибу, а й уже готові бутерброди.

«У магазині був відділ кулінарії. Там продавали бутерброди з червоною та чорною ікрою. Ціна у них була цілком доступна», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Бикова.

Також в Океані продавали свіжоприготовлену рибу.

«У 1980-х роках ми з татом у відділі готової продукції купували смажену камбалу чи морського окуня. Було дуже смачно. Аромат стояв на весь магазин», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Юлія Махно.

Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

На той час «Океан» відрізнявся від багатьох магазинів можливістю самообслуговування. Покупці з візками бродили торговим залом, вибираючи товар, а розраховувалися за нього на касі. По всьому магазину були розставлені прилавки-холодильники і над ними висіли «покажчики»: де яка риба продається.

На початку 1990-х років велика раніше кількість риби в холодильниках змінилась напівпорожніми полицями, товару стало значно менше, половина відділів закрилася.

Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

Наприкінці 1990-х «Океан» перестав працювати. Приміщення почали здавати в аренду іншим торговим точкам. У 1997-1998 роках тут був нічний клуб, після якого відкрився взуттєвий магазин, а на першому поверсі будівлі почав працювати супермаркет. У 2019 році «Океан» вирішили реконструювати та зняли «луску» з фасаду.

Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у Дніпрі

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Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про «Луска» на фасаді та запах смаженої риби у приміщенні: як раніше виглядав відомий магазин «Океан» у ДніпріРусский

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