Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Вчора стали відомі переможці кінопремії «Оскар». З цього приводу журналісти dnepr.info вирішили запитати у нейромережі Midjourney як виглядали би вулиці Дніпра, якби в нашому місті знімали голлівудські фільми та серіали.

Монастирський острів

Фільм «Аватар» цього року був номінований «Оскар» та отримав статуетку за «Кращі візуальні ефекти». Вода в «Аватарі» є однією з головних декорацій, тому фільм у Дніпрі знімали б звичайно на річці біля острова.

Отак би виглядало улюблене місце відпочинку мешканців Дніпра, якби цей фільм знімали у нашому місті.

Загалом, на погляд нейромережі річка та Монастирський острів не надто має змінитися, якщо раптом він стане декорацією до фільму.

А на пляжі острова могли б знімати фільм «Дюна».

Ось так він виглядав би, якби став декорацією фільму.

Герої «потопали» б у піску на «дитячому» пляжі.

Монастирський острів це просто джерело місць для зйомок фільмів.

Нейромережа «вважає», що водоспад «Поріг Ревучий» непогано б виглядав у картині «Володар Перстнів».

Тільки для зйомок його трохи «удосконалили б».

Центр міста

У парку Глоби Літній театр “прибрали” б з озера і замінили декорацією тонучого корабля.

Бо знімали б «Титанік».

Або Літній театр міг би стати окрасою фільму.

Усі частини «Шерлока Холмса» знімали б у центрі міста, де є бруківка та красиві сучасні будівлі одночасно.

Також поруч із цим бульваром у Дніпрі, як і в Англії, є своє «Сohо».

На думку нейромережі так виглядав би бульвар, якби лиходій із кіно тікав від Шерлока Холмса та доктора Ватсона.

Головним місцем дії боїв гладіаторів міг стати центр міста з його вічними чергами на маршрутки.

Люди в черзі могли б зіграти роль глядачів, а можливо, і суперників головного героя фільму «Гладіатор».

Вся дія картини «Кримінальне чтиво» могла розгорнутися на вулиці Короленка.

Після реконструкції вона виглядає цілком в американському дусі.

Набережна

Є у Дніпрі місце, де могли б знімати навіть «Зоряні воїни».

Додавши трохи модернізацій, нейромережа видала чудові декорації для цього фільму.

Старий «особняк»

Головна будівля державного Університету науки та технологій просто ідеально підходить для декорацій серіалу чи фільму.

Отак він би виглядав, якби «грав» у серіалі «Венсді».

Головний ринок

Фільм «Алладін» точно знімали б на центральному ринку Дніпра.

Це ідеальна декорація для фільму.

Але нейромережа її трохи підправила, щоб базар виглядав у більш східному стилі.

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