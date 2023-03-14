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  • Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Сьогодні 11:53
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Вчора стали відомі переможці кінопремії «Оскар». З цього приводу журналісти dnepr.info вирішили запитати у нейромережі Midjourney як виглядали би вулиці Дніпра, якби в нашому місті знімали голлівудські фільми та серіали.

Монастирський острів

Фільм «Аватар» цього року був номінований «Оскар» та отримав статуетку за «Кращі візуальні ефекти». Вода в «Аватарі» є однією з головних декорацій, тому фільм у Дніпрі знімали б звичайно на річці біля острова.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Отак би виглядало улюблене місце відпочинку мешканців Дніпра, якби цей фільм знімали у нашому місті.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Загалом, на погляд нейромережі річка та Монастирський острів не надто має змінитися, якщо раптом він стане декорацією до фільму.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

А на пляжі острова могли б знімати фільм «Дюна».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Ось так він виглядав би, якби став декорацією фільму.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Герої «потопали» б у піску на «дитячому» пляжі.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Монастирський острів це просто джерело місць для зйомок фільмів.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Нейромережа «вважає», що водоспад «Поріг Ревучий» непогано б виглядав у картині «Володар Перстнів».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Тільки для зйомок його трохи «удосконалили б».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Центр міста

У парку Глоби Літній театр “прибрали” б з озера і замінили декорацією тонучого корабля.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Бо знімали б «Титанік».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Або Літній театр міг би стати окрасою фільму.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Усі частини «Шерлока Холмса» знімали б у центрі міста, де є бруківка та красиві сучасні будівлі одночасно.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Також поруч із цим бульваром у Дніпрі, як і в Англії, є своє «Сohо».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

На думку нейромережі так виглядав би бульвар, якби лиходій із кіно тікав від Шерлока Холмса та доктора Ватсона.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Головним місцем дії боїв гладіаторів міг стати центр міста з його вічними чергами на маршрутки.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Люди в черзі могли б зіграти роль глядачів, а можливо, і суперників головного героя фільму «Гладіатор».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Вся дія картини «Кримінальне чтиво» могла розгорнутися на вулиці Короленка.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Після реконструкції вона виглядає цілком в американському дусі.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Набережна

Є у Дніпрі місце, де могли б знімати навіть «Зоряні воїни».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Додавши трохи модернізацій, нейромережа видала чудові декорації для цього фільму.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Старий «особняк»

Головна будівля державного Університету науки та технологій просто ідеально підходить для декорацій серіалу чи фільму.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Отак він би виглядав, якби «грав» у серіалі «Венсді».

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Головний ринок

Фільм «Алладін» точно знімали б на центральному ринку Дніпра.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Це ідеальна декорація для фільму.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

Але нейромережа її трохи підправила, щоб базар виглядав у більш східному стилі.

Новости Днепра про Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

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