Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше міста

На території нинішнього Дніпра було кілька зимівників. Згодом вони перетворювалися на слободки, а назви отримували на честь своїх засновників.

Зимівник – це хутір, де козаки перебували взимку і коли не було бойових дій. Раніше у Дніпрі було дуже багато зимівників. Тепер на їхньому місці житлові масиви. Так один зимівник був названий на честь козака Мандрики і став згодом частиною великого житлового масиву Перемога, другий – на честь козака Максима Дія, тепер це Діївка, а також ще декілька відомих спальних районів міста.

Вперше у документах поселення згадується у 1755 році. Засновником його вважається полковник Максим Дій, який зайняв ділянку неподалік Нового Кодака і поселив на ньому свою рідню з Конотопу. Катеринослав був заснований на березі річки лише у 1776 році, тобто зимівник козака Дія – поселення, яке старше за Дніпро.

На території зимівника мешканці розводили худобу, ловили рибу, займалися городом. Спочатку у зимівнику було 3-4 хати, але коли почали будувати Катеринослав, жителі слободи Половиці, яка знаходилася якраз у центрі міста, розбрелись хто куди. Частина пішла до зимівника Мандрики, частина – до зимівника Дія. У 1798 році поселення набуло статусу державної казенної слободи. У 1803 році в Діївці з’явився невеликий храм, пізніше на його місці збудували Хрестовоздвиженську церкву.

У 1895 році повз слободу проклали рейки та запустили потяг. Тоді ж провели перепис населення. Виявилося, що у селищі майже 1120 дворів, де мешкає 6,3 тис осіб. Тут працювали гранітні кар’єри, черепичні заводи. Згодом у Діївці відкрили поклади гончарної глини. На початку минулого століття у Діївці вже було чотири школи, одна з яких залізнична, а друга – церковно-парафіяльна. У 1913 році тут було збудовано лікарню.

До 1926 року поселення вважалося окремим Діївським районом, який входив до Катеринославського округу.

Після 1947 року стала входити до складу Дніпра.

Вже в 1970-х роках частина Діївки була забудована багатоповерховими будинками і Хрестовоздвиженська церква була оточена висотками та дворами. Тут з’явилися житлові масиви Парус, Червоний Камінь, Покровський, відкрилася станція метро. Згодом частина селища Діївка отримала нові назви, а друга його частина свого імені не змінила.

фото: блог Артема Костюка

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