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Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше міста

Сьогодні 18:19
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На території нинішнього Дніпра було кілька зимівників. Згодом вони перетворювалися на слободки, а назви отримували на честь своїх засновників.

Новости Днепра про Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше міста

Зимівник – це хутір, де козаки перебували взимку і коли не було бойових дій. Раніше у Дніпрі було дуже багато зимівників. Тепер на їхньому місці житлові масиви. Так один зимівник був названий на честь козака Мандрики і став згодом частиною великого житлового масиву Перемога, другий – на честь козака Максима Дія, тепер це Діївка, а також ще декілька відомих спальних районів міста.

Новости Днепра про Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше міста

Вперше у документах поселення згадується у 1755 році. Засновником його вважається полковник Максим Дій, який зайняв ділянку неподалік Нового Кодака і поселив на ньому свою рідню з Конотопу. Катеринослав був заснований на березі річки лише у 1776 році, тобто зимівник козака Дія – поселення, яке старше за Дніпро.

На території зимівника мешканці розводили худобу, ловили рибу, займалися городом. Спочатку у зимівнику було 3-4 хати, але коли почали будувати Катеринослав, жителі слободи Половиці, яка знаходилася якраз у центрі міста, розбрелись хто куди. Частина пішла до зимівника Мандрики, частина – до зимівника Дія. У 1798 році поселення набуло статусу державної казенної слободи. У 1803 році в Діївці з’явився невеликий храм, пізніше на його місці збудували Хрестовоздвиженську церкву.

Новости Днепра про Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше міста

У 1895 році повз слободу проклали рейки та запустили потяг. Тоді ж провели перепис населення. Виявилося, що у селищі майже 1120 дворів, де мешкає 6,3 тис осіб. Тут працювали гранітні кар’єри, черепичні заводи. Згодом у Діївці відкрили поклади гончарної глини. На початку минулого століття у Діївці вже було чотири школи, одна з яких залізнична, а друга – церковно-парафіяльна. У 1913 році тут було збудовано лікарню.

До 1926 року поселення вважалося окремим Діївським районом, який входив до Катеринославського округу.

Після 1947 року стала входити до складу Дніпра.

Новости Днепра про Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше міста

Вже в 1970-х роках частина Діївки була забудована багатоповерховими будинками і Хрестовоздвиженська церква була оточена висотками та дворами. Тут з’явилися житлові масиви Парус, Червоний Камінь, Покровський, відкрилася станція метро. Згодом частина селища Діївка отримала нові назви, а друга його частина свого імені не змінила.

фото: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше містаУкраїнська Новости Днепра про Тепер тут житлові масиви: де в Дніпрі знаходився козацький зимівник, заснований раніше містаРусский

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