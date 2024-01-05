Часть Каменского водохранилища хотят признать уязвимой зоной: в чем дело

Водоем возле Каменского может стать уязвимой зоной.

Госагентство водных ресурсов Украины предлагает признать один из участков водохранилища возле Каменского «уязвимой зоной». Речь идет о участке водоема, расположенном возле поселка Романково, а именно Романковской набережной, сообщает sobitie.com.ua.

Эта часть водоема довольно проблемная и обильно цветет в летнее время.

Как пояснили в Департаменте экологии и природных ресурсов Каменского горсовета, речь идет об обновлении информации Государственного агентства водных ресурсов Украины об уязвимых зонах водных ресурсов (на фоне ситуации с Каховским водохранилищем).

Решением исполкома уязвимой зоной будут признавать массив поверхностных вод №UA_M5.1.3_0001 Днепровского водохранилища речного бассейна Днепра суббассейна Нижнего Днепра на территории Каменской городской территориальной громады.

Заметим, уязвимые зоны — это массивы поверхностных вод и внутренние морские воды, на которые влияют сбросы сточных вод и в которых наблюдается эвтрофикация или которые в ближайшее время могут стать эвтрофными, если не будут приняты меры предосторожности.

Что это даст?

В будущем это поможет привлечь значительное финансирование для очищения подобных участков. Однако, скорее всего, «большую уборку» придется перенести на времена после войны.

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