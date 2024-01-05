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Часть Каменского водохранилища хотят признать уязвимой зоной: в чем дело

Сегодня 17:23
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Водоем возле Каменского может стать уязвимой зоной.

Новости Днепра про Часть Каменского водохранилища хотят признать уязвимой зоной: в чем дело

Госагентство водных ресурсов Украины предлагает признать один из участков водохранилища возле Каменского «уязвимой зоной». Речь идет о участке водоема, расположенном возле поселка Романково, а именно Романковской набережной, сообщает sobitie.com.ua.

Эта часть водоема довольно проблемная и обильно цветет в летнее время.

Как пояснили в Департаменте экологии и природных ресурсов Каменского горсовета, речь идет об обновлении информации Государственного агентства водных ресурсов Украины об уязвимых зонах водных ресурсов (на фоне ситуации с Каховским водохранилищем).

Решением исполкома уязвимой зоной будут признавать массив поверхностных вод №UA_M5.1.3_0001 Днепровского водохранилища речного бассейна Днепра суббассейна Нижнего Днепра на территории Каменской городской территориальной громады.

Заметим, уязвимые зоны — это массивы поверхностных вод и внутренние морские воды, на которые влияют сбросы сточных вод и в которых наблюдается эвтрофикация или которые в ближайшее время могут стать эвтрофными, если не будут приняты меры предосторожности.

Что это даст?

В будущем это поможет привлечь значительное финансирование для очищения подобных участков. Однако, скорее всего, «большую уборку» придется перенести на времена после войны.

Новости Днепра про Часть Каменского водохранилища хотят признать уязвимой зоной: в чем дело

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