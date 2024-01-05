Частину Кам’янського водосховища хочуть визнати уразливою зоною: у чому річ

Держагентство водних ресурсів України пропонує визнати одну із ділянок водосховища біля Кам’янського “уразливою зоною”. Мова йде про ділянку водойми, яка розташована біля селища Романкове, а саме Романківської набережної, повідомляє sobitie.com.ua.
Ця частина водойми досить проблемна та рясно цвіте у літній період.
Як пояснили у Департаменті екології та природних ресурсів Кам’янської міськради, йдеться про оновлення інформації Державного агентства водних ресурсів України щодо уразливих зон водних ресурсів (на фоні ситуації з Каховським водосховищем).
Рішенням виконкому уразливою зоною визнаватимуть масив поверхневих вод №UA_M5.1.3_0001 Дніпровського водосховища річкового басейну Дніпра суббасейну Нижнього Дніпра на території Кам’янської міської територіальної громади.
Зауважимо, уразливі зони – це масиви поверхневих вод та внутрішні морські води, на які впливають скиди стічних вод та в яких спостерігається евтрофікація або які найближчим часом можуть стати евтрофними, якщо не буде вжито запобіжних заходів.
У майбутньому це допоможе залучити значне фінансування для очистки подібних ділянок. Однак скоріше за все, “велике прибирання” доведеться перенести на часи після війни.
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