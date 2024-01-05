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  • Частину Кам’янського водосховища хочуть визнати уразливою зоною: у чому річ

Частину Кам’янського водосховища хочуть визнати уразливою зоною: у чому річ

Сьогодні 17:23
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Водойма біля Кам'янського може стати уразливою зоною.

Новости Днепра про Частину Кам'янського водосховища хочуть визнати уразливою зоною: у чому річ

Держагентство водних ресурсів України пропонує визнати одну із ділянок водосховища біля Кам’янського “уразливою зоною”. Мова йде про ділянку водойми, яка розташована біля селища Романкове, а саме Романківської набережної, повідомляє sobitie.com.ua.

Ця частина водойми досить проблемна та рясно цвіте у літній період.

Як пояснили у Департаменті екології та природних ресурсів Кам’янської міськради, йдеться про оновлення інформації Державного агентства водних ресурсів України щодо уразливих зон водних ресурсів (на фоні ситуації з Каховським водосховищем).

Рішенням виконкому уразливою зоною визнаватимуть масив поверхневих вод №UA_M5.1.3_0001 Дніпровського водосховища річкового басейну Дніпра суббасейну Нижнього Дніпра на території Кам’янської міської територіальної громади.

Зауважимо, уразливі зони – це масиви поверхневих вод та внутрішні морські води, на які впливають скиди стічних вод та в яких спостерігається евтрофікація або які найближчим часом можуть стати евтрофними, якщо не буде вжито запобіжних заходів.

Що це дасть?

У майбутньому це допоможе залучити значне фінансування для очистки подібних ділянок. Однак скоріше за все, “велике прибирання” доведеться перенести на часи після війни. 

Новости Днепра про Частину Кам'янського водосховища хочуть визнати уразливою зоною: у чому річ

 

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Новости Днепра про Частину Кам'янського водосховища хочуть визнати уразливою зоною: у чому річУкраїнська

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