Большое школьное переселение: в Днепре напомнили, как учащимся сэкономить на транспорте

С 1 сентября в Днепре внедрят смешанную форму обучения, поэтому школьникам снова придется добираться в свои учебные заведения. Более того, в этом году часть учеников разместят в других школах, поэтому проблема стоимости проезда для них, как никогда актуальна.
Напомним, в Днепре действуют льготы на проезд в транспорте для школьников при наличии ученического билета. В автобусах/маршрутках есть скидка -25%, а трамваи для учеников бесплатные.
Для получения учащегося билета, заполните анкету по ссылке: cabinet.dniprorada.gov.ua, или обратитесь в Ваше учебное заведение, для получения бумажного варианта анкеты.
Напомним, в Днепре родители смогут выбрать форму обучения для своего ребенка.
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