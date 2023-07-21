Большое школьное переселение: в Днепре напомнили, как учащимся сэкономить на транспорте

В Днепре на фоне внедрения смешанной формы обучения напомнили, как школьникам сэкономить на проезде.

С 1 сентября в Днепре внедрят смешанную форму обучения, поэтому школьникам снова придется добираться в свои учебные заведения. Более того, в этом году часть учеников разместят в других школах, поэтому проблема стоимости проезда для них, как никогда актуальна.

Напомним, в Днепре действуют льготы на проезд в транспорте для школьников при наличии ученического билета. В автобусах/маршрутках есть скидка -25%, а трамваи для учеников бесплатные.

Для получения учащегося билета, заполните анкету по ссылке: cabinet.dniprorada.gov.ua, или обратитесь в Ваше учебное заведение, для получения бумажного варианта анкеты.

Напомним, в Днепре родители смогут выбрать форму обучения для своего ребенка.

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