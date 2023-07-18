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Дві зміни та змішана форма навчання: у ГумДепі Дніпра роз’яснили, як працюватимуть школи з 1 вересня

Сьогодні 16:51
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У ГумДепі Дніпра розповіли про особливості навчання в школах з 1 вересня.

Новости Днепра про Дві зміни та змішана форма навчання: у ГумДепі Дніпра роз'яснили, як працюватимуть школи з 1 вересня

Цьогоріч діти можуть повернутися до шкіл, але формат навчання зміниться. Директорка департаменту гуманітарної політики та заступниця міського голови Дніпра Ксенія Сушко пояснила, як проходитимуть заняття з 1 вересня. 

Батьки зможуть обрати форму навчання 

З нового навчального року в школах Дніпра діятиме чотири формати навчання – змішаний, дистанційний, екстернат та сімейний. Батьки самостійно обирають, як вчитиметься їхня дитина. 

Навчання у декілька змін 

Відкриють тільки ті школи, де є змога облаштувати укриття. Станом на 18 липня таких навчальних закладів у Дніпрі 116. Усього в місті 154 школи.

Для того, щоб в укриттях змогли поміститися всі школярі, навчання відбуватиметься у дві зміни. 

І зміна – для 1-4 класів. Починатимуться заняття о 8.00, тривалість уроку – 40 хвилин (для 1 класу – 35 хвилин), перерва між уроками – 15 хвилин, завершення уроків о 11:25. 
 
ІІ зміна – для 5-11 класів. Початок занять – о 12.00, тривалість занять – 45 хвилин, перерва між уроками – 10 хвилин, завершення уроків – 16.25.
 
Якщо місць для школярів вистачає, тоді навчання можуть провести в одну зміну. 

Що означає змішана форма навчання?

Під час змішаної форми навчання частина предметів викладається очно, а решта – дистанційно. Ті предмети, які винесуть на дистанційне навчання, викладатимуться у синхронному режимі за розкладом, розробленим у кожному закладі. 
 
Рішення про перелік предметів для дистанційки приймають педради в школах. 
 
У школах можуть створити окремі класи для очної чи дистанційної форми навчання. До прикладу, якщо батьки 15 школярів обрали онлайн формат, а ще 15 захотіли вчитися очно, тоді можуть сформувати нові колективи з кількох класів на паралелі.
 
При цьому, класи з очною формою навчання формуються з чисельністю учнів до 30 осіб, з дистанційною формою навчання – без обмежень.
 
Якщо не набрався клас для дистанційки, тоді батьки зможуть перевести дитину до іншої школи, де такі класи сформують. 
 
Нагадаємо, раніше у Дніпрі анонсували рішення про скасування онлайн навчання в школах. 
 

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Новости Днепра про Дві зміни та змішана форма навчання: у ГумДепі Дніпра роз'яснили, як працюватимуть школи з 1 вересняУкраїнська

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